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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Генк - Гент
Генк - Гент: обзор матча 18 сентября 2022
Генк
18.09.2022, воскресенье, 14:30
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Гент
90'
Б. Хейнен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Генк - Гент
ГОЛ! 1:0!
Б. Хейнен
Пас отдал
М. Трезор
90'
Желтая карточка
М. МакКензи
86'
Замена
А. Немет
️️️️
П. Онуачу
80'
74'
Желтая карточка
Б. Годо
71'
Замена
Э. Юлсагер
️️️️
Х. Хонг
Замена
Н. Кастро
️️️️
Б. Эль-Ханнус
68'
Замена
М. Саматта
️️️️
А. Пресиадо
46'
Желтая карточка
Д. Муньос
44'
38'
Замена
Б. Годо
️️️️
Д. Торунарига
18'
Желтая карточка
М. Нгаду-Нгаджуй
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
11
Билал Эль-Ханнус
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
31
Майк Трезор
АП
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Гент
33
Дави Руф
ВР
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
18
Матис Самуас
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
99
Уго Кюйперс
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Генк
1
Тоби Лейсен
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
32
Азиз Уаттара
ЦЗ
8
Николас Кастро
ЦП
5
Матиас Галарса
ЦП
90
Андраш Немет
ЦФ
3
Матисс Дидден
ЦФ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
Гент
1
Пауль Нарди
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
42
Элиша Овусу
ОП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
39
Малик Фофана
ПВ
3-2-3-1-1
26
Вандевордт
27
Муньос
46
Куэста
3
МакКензи
3
Артеага
23
Пресиадо
11
Эль-Ханнус
8
Хейнен
17
Грошовски
31
Трезор
30
Онуачу
4-4-2
33
Руф
32
Нгаду-Нгаджуй
33
Торунарига
17
Кастро-Монтес
21
Ханше-Ольсен
20
Хонг
24
Кумс
18
Самуас
8
Оджиджа-Офое
99
Кюйперс
29
Депуатр
11
Эль-Ханнус
8
Кастро
8
Кастро
11
Эль-Ханнус
30
Онуачу
90
Немет
90
Немет
30
Онуачу
23
Пресиадо
38
Саматта
38
Саматта
23
Пресиадо
33
Торунарига
31
Годо
31
Годо
33
Торунарига
20
Хонг
17
Юлсагер
17
Юлсагер
20
Хонг
Остались в запасе
Генк
Гент
1
Тоби Лейсен
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
32
Азиз Уаттара
ЦЗ
5
Матиас Галарса
ЦП
3
Матисс Дидден
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
42
Элиша Овусу
ОП
25
Нуриу
ЛЗ
1
Пауль Нарди
ВР
7
Ибрахим Салах
ЛВ
39
Малик Фофана
ПВ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
1
Тоби Лейсен
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
32
Азиз Уаттара
ЦЗ
5
Матиас Галарса
ЦП
3
Матисс Дидден
ЦФ
Остались в запасе
42
Элиша Овусу
ОП
25
Нуриу
ЛЗ
1
Пауль Нарди
ВР
7
Ибрахим Салах
ЛВ
39
Малик Фофана
ПВ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Генк - Гент
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Цегека Арена
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