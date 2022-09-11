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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Юнион СЖ - Генк
Юнион СЖ - Генк: обзор матча 11 сентября 2022
Юнион СЖ
11.09.2022, воскресенье, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
1 : 2
Завершен
Генк
74'
Л. Лапуссен
15'
Д. Пайнтсил
90+2'
М. Саматта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Юнион СЖ - Генк
Желтая карточка
К. Берджесс
90'
+6
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
М. Саматта
Пас отдал
М. Трезор
Желтая карточка
С. ван дер Хейден
83'
83'
Желтая карточка
М. Галарса
Замена
Г. Нильссон
️️️️
Д. Ванзейр
83'
81'
Желтая карточка
Д. Муньос
79'
Замена
М. Галарса
️️️️
П. Грошовски
ГОЛ! 1:1!
Л. Лапуссен
Пас отдал
Т. Теума
74'
63'
Замена
М. Саматта
️️️️
П. Онуачу
Замена
Д. Эккерт
️️️️
В. Бонифаци
58'
Замена
К. Пуэртас
️️️️
Х. Родригес
58'
Желтая карточка
Т. Теума
52'
46'
Желтая карточка
П. Онуачу
37'
Замена
Н. Кастро
️️️️
Д. Пайнтсил
15'
ГОЛ! 0:1!
Д. Пайнтсил
Пас отдал
П. Грошовски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
94
Лоик Лапуссен
ЛВ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
44
Сенне Линен
ЦП
6
Хосе Родригес
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
13
Данте Ванзейр
ЦФ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Карел Герартс
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
11
Билал Эль-Ханнус
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
31
Майк Трезор
АП
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Юнион СЖ
21
Люка Пирар
ВР
3
Виктор Боне
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
9
Густаф Нильссон
ЦФ
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Генк
1
Тоби Лейсен
ВР
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
8
Николас Кастро
ЦП
5
Матиас Галарса
ЦП
90
Андраш Немет
ЦФ
3
Матисс Дидден
ЦФ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
3-4-1-2
1
Морис
27
Кандусс
16
Берджесс
44
ван дер Хейден
2
Ньивкоп
6
Родригес
10
Теума
44
Линен
94
Лапуссен
22
Бонифаци
13
Ванзейр
4-4-1-1
26
Вандевордт
27
Муньос
46
Куэста
3
МакКензи
3
Артеага
8
Хейнен
17
Грошовски
28
Пайнтсил
11
Эль-Ханнус
31
Трезор
30
Онуачу
6
Родригес
21
Пуэртас
21
Пуэртас
6
Родригес
13
Ванзейр
9
Нильссон
9
Нильссон
13
Ванзейр
22
Бонифаци
10
Эккерт
10
Эккерт
22
Бонифаци
28
Пайнтсил
8
Кастро
8
Кастро
28
Пайнтсил
17
Грошовски
5
Галарса
5
Галарса
17
Грошовски
30
Онуачу
38
Саматта
38
Саматта
30
Онуачу
Остались в запасе
Юнион СЖ
Генк
21
Люка Пирар
ВР
3
Виктор Боне
ЦЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
7
Симон Адингра
ЛВ
Главный тренер
Карел Герартс
1
Тоби Лейсен
ВР
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
90
Андраш Немет
ЦФ
3
Матисс Дидден
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
3
Виктор Боне
ЦЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
7
Симон Адингра
ЛВ
Остались в запасе
1
Тоби Лейсен
ВР
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
90
Андраш Немет
ЦФ
3
Матисс Дидден
ЦФ
Главный тренер
Карел Герартс
Главный тренер
Вутер Вранкен
Статистика матча Юнион СЖ - Генк
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Юнион СЖ
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
- : -
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Стадион:
Стад Жозеф Марьен
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