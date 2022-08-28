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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Гент - Антверпен
Гент - Антверпен: обзор матча 28 августа 2022
Гент
28.08.2022, воскресенье, 14:30
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
1 : 2
Завершен
Антверпен
10'
С. Кумс
15'
В. Янссен
27'
М. Фрай (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гент - Антверпен
90'
+3
Желтая карточка
К. Миеси
86'
Желтая карточка
Ж. Бутез
Замена
Й. Хеуге
️️️️
М. Самуас
85'
Замена
Д. Лемаич
️️️️
Э. Юлсагер
85'
Желтая карточка
А. Кастро-Монтес
83'
77'
Замена
К. Миеси
️️️️
В. Янссен
77'
Замена
Р. Де Лат
️️️️
Й. Батай
77'
Замена
Г. Авила
️️️️
В. Пачо
67'
Замена
К. Скотт
️️️️
Р. Наингголан
Замена
А. Кастро-Монтес
️️️️
В. Оджиджа-Офое
65'
44'
Замена
Ю. Эккеленкамп
️️️️
М. Фрай
27'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
М. Фрай
Желтая карточка
В. Оджиджа-Офое
25'
15'
ГОЛ! 1:1!
В. Янссен
Пас отдал
В. Пачо
ГОЛ! 1:0!
С. Кумс
10'
8'
Желтая карточка
Д. Алмейда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
33
Дави Руф
ВР
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
18
Матис Самуас
ЦП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
99
Уго Кюйперс
ЦФ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
23
Сэм Винс
ЛЗ
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
80
Альхассан Юсуф
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
18
Питер Геркенс
ЦП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
14
Венсан Янссен
ЦФ
Гент
31
Бруно Годо
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
30
Celestin De Schrevel
ЦФ
22
Дарко Лемаич
ЦФ
7
Ибрахим Салах
ЦФ
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
13
Гастон Авила
ЦЗ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
14
Антони Валенсия
ЦП
23
Кодзи Миеси
ЦП
10
Кристофер Скотт
АП
3-5-2
33
Руф
21
Ханше-Ольсен
32
Нгаду-Нгаджуй
2
Окуму
20
Хонг
24
Кумс
17
Юлсагер
8
Оджиджа-Офое
18
Самуас
29
Депуатр
99
Кюйперс
3-3-2-2
1
Бутез
4
Алмейда
23
Алдервейрелд
51
Пачо
25
Батай
80
Юсуф
23
Винс
44
Наингголан
18
Геркенс
14
Янссен
9
Фрай
8
Оджиджа-Офое
17
Кастро-Монтес
17
Кастро-Монтес
8
Оджиджа-Офое
18
Самуас
10
Хеуге
10
Хеуге
18
Самуас
17
Юлсагер
22
Лемаич
22
Лемаич
17
Юлсагер
25
Батай
2
Де Лат
2
Де Лат
25
Батай
51
Пачо
13
Авила
13
Авила
51
Пачо
9
Фрай
32
Эккеленкамп
32
Эккеленкамп
9
Фрай
14
Янссен
23
Миеси
23
Миеси
14
Янссен
44
Наингголан
10
Скотт
10
Скотт
44
Наингголан
Остались в запасе
Гент
Антверпен
31
Бруно Годо
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
30
Celestin De Schrevel
ЦФ
7
Ибрахим Салах
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
1
Ортвен Де Вольф
ВР
14
Антони Валенсия
ЦП
Остались в запасе
31
Бруно Годо
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
30
Celestin De Schrevel
ЦФ
7
Ибрахим Салах
ЦФ
Остались в запасе
1
Ортвен Де Вольф
ВР
14
Антони Валенсия
ЦП
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Гент - Антверпен
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
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