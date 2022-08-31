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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Антверпен - Юнион СЖ
Антверпен - Юнион СЖ: обзор матча 31 августа 2022
Антверпен
31.08.2022, среда, 21:30
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
4 : 2
Завершен
Юнион СЖ
8'
Б. Ньивкоп (АГ)
15'
В. Янссен
42'
С. Винс
45+3'
В. Янссен (П)
22'
С. ван дер Хейден
71'
Д. Эккерт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антверпен - Юнион СЖ
Желтая карточка
Ф. Арун
90'
+3
Замена
Ф. Арун
️️️️
П. Геркенс
88'
86'
Красная карточка
У. Эль-Аззузи
Желтая карточка
Р. Де Лат
81'
77'
Замена
У. Эль-Аззузи
️️️️
Т. Теума
Замена
Б. Нсимба
️️️️
В. Янссен
74'
Замена
Р. Де Лат
️️️️
К. Миеси
74'
71'
ГОЛ! 4:2!
Д. Эккерт
Пас отдал
Г. Франсуа
62'
Замена
Д. Эккерт
️️️️
В. Бонифаци
62'
Замена
Г. Франсуа
️️️️
Б. Ньивкоп
62'
Замена
Х. Родригес
️️️️
С. Линен
Замена
Р. Наингголан
️️️️
Ю. Эккеленкамп
62'
Замена
А. Валенсия
️️️️
Д. Алмейда
62'
ГОЛ с пенальти! 4:1!
В. Янссен
45'
+3
ГОЛ! 3:1!
С. Винс
Пас отдал
Ю. Эккеленкамп
42'
38'
Красная карточка
Л. Амани
22'
ГОЛ! 2:1!
С. ван дер Хейден
Пас отдал
В. Бонифаци
ГОЛ! 2:0!
В. Янссен
Пас отдал
Ю. Эккеленкамп
15'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Б. Ньивкоп
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
23
Сэм Винс
ЛЗ
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
80
Альхассан Юсуф
ОП
18
Питер Геркенс
ЦП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
23
Кодзи Миеси
ЦП
14
Венсан Янссен
ЦФ
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
94
Лоик Лапуссен
ЛВ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
10
Лазаре Амани
ЦП
44
Сенне Линен
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
13
Данте Ванзейр
ЦФ
Главный тренер
Карел Герартс
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
13
Гастон Авила
ЦЗ
38
Фарис Арун
ЛП
44
Раджа Наингголан
ЦП
14
Антони Валенсия
ЦП
77
Бруни Нсимба
ЦФ
Юнион СЖ
21
Люка Пирар
ВР
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
6
Хосе Родригес
ЦП
10
Деннис Эккерт
ЦФ
3-3-3-1
1
Бутез
4
Алмейда
23
Алдервейрелд
51
Пачо
23
Винс
80
Юсуф
25
Батай
18
Геркенс
32
Эккеленкамп
23
Миеси
14
Янссен
3-4-1-2
1
Морис
26
Сайкс
16
Берджесс
44
ван дер Хейден
10
Амани
44
Линен
10
Теума
2
Ньивкоп
94
Лапуссен
13
Ванзейр
22
Бонифаци
32
Эккеленкамп
44
Наингголан
44
Наингголан
32
Эккеленкамп
23
Миеси
2
Де Лат
2
Де Лат
23
Миеси
18
Геркенс
38
Арун
38
Арун
18
Геркенс
4
Алмейда
14
Валенсия
14
Валенсия
4
Алмейда
14
Янссен
77
Нсимба
77
Нсимба
14
Янссен
2
Ньивкоп
19
Франсуа
19
Франсуа
2
Ньивкоп
10
Теума
17
Эль-Аззузи
17
Эль-Аззузи
10
Теума
44
Линен
6
Родригес
6
Родригес
44
Линен
22
Бонифаци
10
Эккерт
10
Эккерт
22
Бонифаци
Остались в запасе
Антверпен
Юнион СЖ
1
Ортвен Де Вольф
ВР
13
Гастон Авила
ЦЗ
21
Люка Пирар
ВР
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
21
Камерон Пуэртас
ЦП
7
Симон Адингра
ЛВ
Главный тренер
Карел Герартс
Остались в запасе
1
Ортвен Де Вольф
ВР
13
Гастон Авила
ЦЗ
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
21
Камерон Пуэртас
ЦП
7
Симон Адингра
ЛВ
Главный тренер
Карел Герартс
Статистика матча Антверпен - Юнион СЖ
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Юнион СЖ
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
- : -
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Информация о матче
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