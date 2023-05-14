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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Торино
Верона - Торино: обзор матча 14 мая 2023
Верона
14.05.2023, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 35 тур
0 : 1
Завершен
Торино
29'
Н. Влашич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Верона - Торино
90'
Замена
В. Лазаро
️️️️
Я. Карамо
90'
Замена
Р. Виейра
️️️️
С. Риччи
Желтая карточка
Ф. Депаоли
79'
Замена
Ф. Депаоли
️️️️
Д. Фараони
77'
Желтая карточка
О. Абильдгор
71'
69'
Замена
П. Схюрс
️️️️
К. Джиджи
69'
Замена
П. Пеллегри
️️️️
А. Санабрия
63'
Желтая карточка
К. Джиджи
60'
Замена
Д. Сек
️️️️
Н. Влашич
Замена
Д. Браф
️️️️
О. Дуда
60'
Замена
Х. Кабаль
️️️️
П. Давидович
46'
Замена
О. Дуда
️️️️
С. Верди
46'
Желтая карточка
А. Тамез
45'
+2
29'
ГОЛ! 0:1!
Н. Влашич
Пас отдал
А. Санабрия
25'
Желтая карточка
И. Илич
Замена
Д. Коппола
️️️️
Д. Маньяни
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
61
Адриен Тамез
ОП
28
Оливер Абильдгор
ОП
90
Симоне Верди
АП
16
Сириль Нгонг
ПВ
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
21
Самуэле Риччи
ЦП
20
Иван Илич
ЦП
45
Никола Влашич
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Верона
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
42
Диего Коппола
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
20
Сулемана
ОП
44
Мигель Велозу
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
11
Яя Каллон
ПВ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
24
Джейден Браф
ЦФ
Торино
73
Маттео Фиоренца
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
4
Перр Схюрс
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
17
Карол Линетти
ЦП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
4-2-1-2-1
96
Монтипо
96
Маньяни
4
Хин
27
Давидович
19
Фараони
61
Тамез
28
Абильдгор
88
Лазович
90
Верди
16
Нгонг
11
Джурич
3-2-2-2-1
32
Милинкович-Савич
90
Синго
26
Джиджи
4
Буонджорно
23
Войвода
15
Родригес
21
Риччи
20
Илич
45
Влашич
14
Карамо
19
Санабрия
96
Маньяни
42
Коппола
42
Коппола
96
Маньяни
27
Давидович
32
Кабаль
32
Кабаль
27
Давидович
19
Фараони
23
Депаоли
23
Депаоли
19
Фараони
90
Верди
8
Дуда
8
Дуда
90
Верди
Дуда
24
Браф
24
Браф
Дуда
26
Джиджи
4
Схюрс
4
Схюрс
26
Джиджи
14
Карамо
19
Лазаро
19
Лазаро
14
Карамо
21
Риччи
14
Виейра
14
Виейра
21
Риччи
45
Влашич
19
Сек
19
Сек
45
Влашич
19
Санабрия
9
Пеллегри
9
Пеллегри
19
Санабрия
Остались в запасе
Верона
Торино
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
20
Сулемана
ОП
44
Мигель Велозу
ЦП
11
Яя Каллон
ПВ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Марко Дзаффарони
73
Маттео Фиоренца
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
17
Карол Линетти
ЦП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
20
Сулемана
ОП
44
Мигель Велозу
ЦП
11
Яя Каллон
ПВ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Остались в запасе
73
Маттео Фиоренца
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
17
Карол Линетти
ЦП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Верона - Торино
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Стадион:
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