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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Монца
Верона - Монца: обзор матча 12 марта 2023
Верона
12.03.2023, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 26 тур
1 : 1
Завершен
Монца
51'
С. Верди
55'
С. Сенси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Верона - Монца
82'
Замена
М. Валоти
️️️️
Д. Капрари
Замена
М. Велозу
️️️️
С. Верди
76'
75'
Замена
А. Колпани
️️️️
С. Сенси
Замена
М. Джурич
️️️️
А. Гайч
68'
Желтая карточка
О. Дуда
63'
Замена
Ф. Депаоли
️️️️
Д. Фараони
62'
Желтая карточка
Д. Коппола
57'
55'
ГОЛ! 1:1!
С. Сенси
Пас отдал
К. Аугусто
ГОЛ! 1:0!
С. Верди
51'
46'
Замена
Х. Мачин
️️️️
С. Биринделли
Замена
Д. Доиг
️️️️
Я. Каллон
46'
Замена
Х. Кабаль
️️️️
Д. Маньяни
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
61
Адриен Тамез
ОП
8
Ондрей Дуда
АП
90
Симоне Верди
АП
11
Яя Каллон
ПВ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Монца
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
32
Маттео Пессина
АП
26
Патрик Чиурриа
ПВ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Верона
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
44
Мигель Велозу
ЦП
11
Милан Джурич
ЦФ
70
Альфаджо Сиссе
ЦФ
24
Джейден Браф
ЦФ
Монца
28
Алессио Краньо
ВР
22
Алессандро Соррентино
ВР
60
Валентин Антов
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
28
Андреа Колпани
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
29
Франко Карбони
ЦФ
4-1-1-3-1
96
Монтипо
96
Маньяни
27
Давидович
42
Коппола
19
Фараони
61
Тамез
88
Лазович
8
Дуда
90
Верди
11
Каллон
19
Гайч
3-2-1-2-2
20
Ди Грегорио
4
Иццо
4
Мари
5
Калдирола
19
Биринделли
30
Аугусто
8
Сенси
26
Чиурриа
32
Пессина
37
Петанья
10
Капрари
11
Каллон
3
Доиг
3
Доиг
11
Каллон
96
Маньяни
32
Кабаль
32
Кабаль
96
Маньяни
19
Фараони
23
Депаоли
23
Депаоли
19
Фараони
90
Верди
44
Велозу
44
Велозу
90
Верди
19
Гайч
11
Джурич
11
Джурич
19
Гайч
10
Капрари
10
Валоти
10
Валоти
10
Капрари
19
Биринделли
16
Мачин
16
Мачин
19
Биринделли
8
Сенси
28
Колпани
28
Колпани
8
Сенси
Остались в запасе
Верона
Монца
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
70
Альфаджо Сиссе
ЦФ
24
Джейден Браф
ЦФ
Главный тренер
Марко Дзаффарони
28
Алессио Краньо
ВР
22
Алессандро Соррентино
ВР
60
Валентин Антов
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
10
Филиппо Раноккья
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
29
Франко Карбони
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
70
Альфаджо Сиссе
ЦФ
24
Джейден Браф
ЦФ
Остались в запасе
28
Алессио Краньо
ВР
22
Алессандро Соррентино
ВР
60
Валентин Антов
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
10
Филиппо Раноккья
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
29
Франко Карбони
ЦФ
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Верона - Монца
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Монца
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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