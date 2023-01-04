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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Верона
Торино - Верона: обзор матча 04 января 2023
Торино
04.01.2023, среда, 16:30
Италия. Серия А, 16 тур
1 : 1
Завершен
Верона
64'
А. Миранчук
45'
М. Джурич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торино - Верона
90'
+5
Желтая карточка
П. Давидович
Желтая карточка
П. Схюрс
89'
Замена
К. Линетти
️️️️
С. Риччи
89'
86'
Замена
А. Хрустич
️️️️
Ф. Депаоли
81'
Замена
Ф. Терраччано
️️️️
Д. Лазович
72'
Замена
С. Верди
️️️️
Сулемана
72'
Замена
И. Илич
️️️️
Я. Каллон
Замена
А. Санабрия
️️️️
Н. Радоньич
65'
ГОЛ! 1:1!
А. Миранчук
Пас отдал
П. Схюрс
64'
45'
ГОЛ! 0:1!
М. Джурич
Пас отдал
Д. Лазович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
21
Самуэле Риччи
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
45
Никола Влашич
АП
Главный тренер
Иван Юрич
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
20
Сулемана
ОП
61
Адриен Тамез
ОП
11
Яя Каллон
ПВ
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Сальваторе Боккетти
Торино
99
Этрит Бериша
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
2
Али Дембеле
ЦЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
20
Иван Илич
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
70
Айдин Хрустич
АП
90
Симоне Верди
АП
9
Тома Анри
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
3-2-2-3
32
Милинкович-Савич
19
Лазаро
26
Джиджи
4
Схюрс
15
Родригес
23
Войвода
21
Риччи
23
Лукич
28
Радоньич
45
Влашич
59
Миранчук
3-4-1-1-1
96
Монтипо
27
Давидович
11
Чеккерини
4
Хин
23
Депаоли
20
Сулемана
61
Тамез
3
Доиг
88
Лазович
11
Каллон
11
Джурич
21
Риччи
17
Линетти
17
Линетти
21
Риччи
28
Радоньич
19
Санабрия
19
Санабрия
28
Радоньич
88
Лазович
42
Терраччано
42
Терраччано
88
Лазович
11
Каллон
20
Илич
20
Илич
11
Каллон
23
Депаоли
70
Хрустич
70
Хрустич
23
Депаоли
20
Сулемана
90
Верди
90
Верди
20
Сулемана
Остались в запасе
Торино
Верона
99
Этрит Бериша
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
2
Али Дембеле
ЦЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
14
Янн Карамо
ЛВ
19
Демба Сек
ПВ
Главный тренер
Иван Юрич
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
9
Тома Анри
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Сальваторе Боккетти
Остались в запасе
99
Этрит Бериша
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
2
Али Дембеле
ЦЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
14
Янн Карамо
ЛВ
19
Демба Сек
ПВ
Остались в запасе
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
9
Тома Анри
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Сальваторе Боккетти
Статистика матча Торино - Верона
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Информация о матче
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