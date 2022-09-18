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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Верона
Фиорентина - Верона: обзор матча 18 сентября 2022
Фиорентина
18.09.2022, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 7 тур
2 : 0
Завершен
Верона
13'
Н. Иконе
90'
Н. Гонсалес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фиорентина - Верона
ГОЛ! 2:0!
Н. Гонсалес
Пас отдал
Р. Мандрагора
90'
Замена
А. Дункан
️️️️
А. Барак
79'
Замена
А. Кабрал
️️️️
К. Куаме
79'
76'
Желтая карточка
К. Гюнтер
Желтая карточка
А. Барак
74'
70'
Замена
М. Джурич
️️️️
Т. Анри
Замена
Н. Гонсалес
️️️️
Н. Иконе
66'
Замена
Р. Сапонара
️️️️
Р. Соттиль
65'
60'
Замена
С. Верди
️️️️
А. Хрустич
Желтая карточка
Д. Бонавентура
58'
55'
Замена
Я. Каллон
️️️️
К. Ласанья
54'
Замена
М. Велозу
️️️️
А. Тамез
Замена
Д. Бонавентура
️️️️
С. Амрабат
50'
46'
Желтая карточка
И. Хин
46'
Замена
П. Давидович
️️️️
Д. Коппола
34'
Желтая карточка
Т. Анри
Желтая карточка
С. Амрабат
32'
26'
Желтая карточка
Д. Коппола
Пенальти не реализован!
К. Бираги
26'
Желтая карточка
Р. Мандрагора
22'
ГОЛ! 1:0!
Н. Иконе
Пас отдал
Л. Венути
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
20
Лука Раньери
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
4
Софиан Амрабат
ЦП
72
Антонин Барак
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
4
Исак Хин
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
61
Адриен Тамез
ОП
20
Иван Илич
ЦП
70
Айдин Хрустич
АП
9
Тома Анри
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Габриэле Чоффи
Фиорентина
31
Микеле Черофолини
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
32
Альфред Дункан
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
2
Costantino Favasuli
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
5
Димо Крастев
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
19
Артур Кабрал
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
16
Маттиа Кьеза
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
30
Алессандро Кортиновис
АП
90
Симоне Верди
АП
11
Яя Каллон
ПВ
11
Милан Джурич
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Террачиано
20
Раньери
3
Бираги
28
Мартинес
5
Венути
8
Мандрагора
4
Амрабат
23
Соттиль
72
Барак
93
Иконе
8
Куаме
4-1-2-1-2
96
Монтипо
23
Депаоли
42
Коппола
22
Гюнтер
4
Хин
61
Тамез
20
Илич
88
Лазович
70
Хрустич
15
Ласанья
9
Анри
72
Барак
32
Дункан
32
Дункан
72
Барак
4
Амрабат
7
Бонавентура
7
Бонавентура
4
Амрабат
23
Соттиль
17
Сапонара
17
Сапонара
23
Соттиль
93
Иконе
31
Гонсалес
31
Гонсалес
93
Иконе
8
Куаме
19
Кабрал
19
Кабрал
8
Куаме
15
Ласанья
11
Каллон
11
Каллон
15
Ласанья
42
Коппола
27
Давидович
27
Давидович
42
Коппола
61
Тамез
44
Велозу
44
Велозу
61
Тамез
70
Хрустич
90
Верди
90
Верди
70
Хрустич
9
Анри
11
Джурич
11
Джурич
9
Анри
Остались в запасе
Фиорентина
Верона
31
Микеле Черофолини
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
14
Юссеф Мале
ЦП
2
Costantino Favasuli
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
5
Димо Крастев
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
22
Алессандро Берарди
ВР
16
Маттиа Кьеза
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
30
Алессандро Кортиновис
АП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Габриэле Чоффи
Остались в запасе
31
Микеле Черофолини
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
14
Юссеф Мале
ЦП
2
Costantino Favasuli
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
5
Димо Крастев
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
9
Лука Йович
ЦФ
Остались в запасе
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
22
Алессандро Берарди
ВР
16
Маттиа Кьеза
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
30
Алессандро Кортиновис
АП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Габриэле Чоффи
Статистика матча Фиорентина - Верона
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Информация о матче
Стадион:
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