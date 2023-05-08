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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Бристоль Сити
Куинз Парк Рейнджерс - Бристоль Сити: обзор матча 08 мая 2023
Куинз Парк Рейнджерс
08.05.2023, понедельник, 17:00
Англия. Чемпионшип, 46 тур
0 : 2
Завершен
Бристоль Сити
28'
М. Сайкс
56'
С. Белл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Бристоль Сити
85'
Замена
Э. Кинг
️️️️
М. Джеймс
Замена
С. Йохансен
️️️️
С. Филд
82'
Замена
А. Доззел
️️️️
Л. Амос
76'
64'
Замена
Н. Уэллс
️️️️
Т. Конвей
64'
Замена
Т. Калас
️️️️
К. Нейсмит
63'
Замена
А. Мехмети
️️️️
С. Белл
63'
Замена
А. Вайманн
️️️️
Д. Уилльямс
Замена
Д. Кларк-Салтер
️️️️
Д. Данн
61'
Замена
К. Уиллок
️️️️
К. Мартин
61'
Замена
Д. Лоу
️️️️
А. Адома
60'
56'
ГОЛ! 0:2!
С. Белл
Пас отдал
Д. Уилльямс
28'
ГОЛ! 0:1!
М. Сайкс
Пас отдал
К. Принг
15'
Желтая карточка
З. Винер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
2
Итан Лейрд
ПЗ
10
Люк Амос
ОП
37
Альберт Адома
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
18
Крис Мартин
ЦФ
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Главный тренер
Пол Холл
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
8
Джо Уилльямс
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
17
Марк Сайкс
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
11
Сэм Белл
ЦФ
9
Томми Конвей
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Куинз Парк Рейнджерс
31
Джордан Арчер
ВР
16
Крис Уиллок
ЛВ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
9
Джамал Лоу
ПВ
Бристоль Сити
13
Харви Уайлс-Ричардс
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
23
Гарри Корник
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
4-1-2-1-2
88
Дьенг
3
Пал
16
Дикки
2
Данн
2
Лейрд
10
Амос
37
Адома
26
Филд
10
Хаир
13
Дайкс
18
Мартин
4-3-1-2
1
О'Лири
19
Таннер
3
Нейсмит
26
Винер
3
Принг
8
Уилльямс
37
Джеймс
17
Сайкс
8
Скотт
9
Конвей
11
Белл
2
Данн
6
Кларк-Салтер
6
Кларк-Салтер
2
Данн
10
Амос
21
Доззел
21
Доззел
10
Амос
26
Филд
10
Йохансен
10
Йохансен
26
Филд
18
Мартин
16
Уиллок
16
Уиллок
18
Мартин
37
Адома
9
Лоу
9
Лоу
37
Адома
3
Нейсмит
26
Калас
26
Калас
3
Нейсмит
37
Джеймс
10
Кинг
10
Кинг
37
Джеймс
11
Белл
9
Мехмети
9
Мехмети
11
Белл
9
Конвей
21
Уэллс
21
Уэллс
9
Конвей
8
Уилльямс
18
Вайманн
18
Вайманн
8
Уилльямс
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Бристоль Сити
31
Джордан Арчер
ВР
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
Главный тренер
Пол Холл
23
Гарри Корник
ЦФ
13
Харви Уайлс-Ричардс
ВР
Главный тренер
Найджел Пирсон
Остались в запасе
31
Джордан Арчер
ВР
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
Остались в запасе
23
Гарри Корник
ЦФ
13
Харви Уайлс-Ричардс
ВР
Главный тренер
Пол Холл
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Бристоль Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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