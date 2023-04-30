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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Хаддерсфилд Таун
Кардифф - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 30 апреля 2023
Кардифф
30.04.2023, воскресенье, 14:00
Англия. Чемпионшип, 45 тур
1 : 2
Завершен
Хаддерсфилд Таун
83'
И. Дэвис
61'
Ж. Унгбо
69'
Д. Симпсон (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кардифф - Хаддерсфилд Таун
ГОЛ! 1:2!
И. Дэвис
Пас отдал
Д. Филоджин
83'
82'
Замена
Д. Касуму
️️️️
Д. Корома
Замена
Р. Колуилл
️️️️
М. Ромео
74'
Замена
Э. Риномхота
️️️️
С. Кипр
74'
Замена
К. Уикхэм
️️️️
Р. Сойерс
73'
69'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Д. Симпсон
Желтая карточка
М. МакГиннес
68'
65'
Замена
Д. Роудс
️️️️
Д. Уорд
61'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Унгбо
Замена
И. Дэвис
️️️️
Д. Роллс
55'
46'
Замена
Ж. Унгбо
️️️️
Б. Диарра
Замена
С. Каба
️️️️
К. Этете
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
31
Джейк Анвик
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
24
Райан Уинтл
ОП
14
Роман Сойерс
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
28
Кион Этете
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Хаддерсфилд Таун
21
Ли Николлс
ВР
3
Джахайм Хедли
ЛЗ
3
Джош Руффельс
ЛЗ
12
Том Лис
ЦЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
5
Джек Радони
ЦП
94
Браима Диарра
ЦП
37
Джош Корома
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Кардифф
40
Рохан Лутхра
ВР
38
Перри Нг
ПЗ
4
Энди Риномхота
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
39
Исаак Дэвис
ПВ
29
Коннор Уикхэм
ЦФ
9
Сори Каба
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
31
Томаш Вацлик
ВР
7
Бен Джексон
ЛЗ
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
18
Дэвид Касуму
ЦП
15
Жозеф Унгбо
ПВ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
4-1-3-1-1
31
Анвик
2
Ромео
25
МакГиннес
4
Кипр
6
Симпсон
24
Уинтл
14
Сойерс
32
Роллс
9
Ожо
11
Филоджин
28
Этете
3-2-3-2
21
Николлс
12
Лис
6
Хелик
5
Пирсон
3
Хедли
3
Руффельс
6
Хогг
5
Радони
94
Диарра
25
Уорд
37
Корома
4
Кипр
4
Риномхота
4
Риномхота
4
Кипр
2
Ромео
10
Колуилл
10
Колуилл
2
Ромео
32
Роллс
39
Дэвис
39
Дэвис
32
Роллс
14
Сойерс
29
Уикхэм
29
Уикхэм
14
Сойерс
28
Этете
9
Каба
9
Каба
28
Этете
37
Корома
18
Касуму
18
Касуму
37
Корома
94
Диарра
15
Унгбо
15
Унгбо
94
Диарра
25
Уорд
29
Роудс
29
Роудс
25
Уорд
Остались в запасе
Кардифф
Хаддерсфилд Таун
40
Рохан Лутхра
ВР
38
Перри Нг
ПЗ
Главный тренер
Сабри Лямуши
31
Томаш Вацлик
ВР
7
Бен Джексон
ЛЗ
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
40
Рохан Лутхра
ВР
38
Перри Нг
ПЗ
Остались в запасе
31
Томаш Вацлик
ВР
7
Бен Джексон
ЛЗ
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Кардифф - Хаддерсфилд Таун
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 18 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
01.12.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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