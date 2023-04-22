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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Ротерхэм
Бристоль Сити - Ротерхэм: обзор матча 22 апреля 2023
Бристоль Сити
22.04.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 44 тур
2 : 1
Завершен
Ротерхэм
15'
Т. Конвей
90+1'
А. Вайманн
67'
Д. Хагилл (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бристоль Сити - Ротерхэм
ГОЛ! 2:1!
А. Вайманн
90'
+1
Желтая карточка
А. Вайманн
88'
Замена
Н. Уэллс
️️️️
Т. Конвей
84'
81'
Замена
Ш. Фергюсон
️️️️
Д. Кина
Замена
Д. Уилльямс
️️️️
Э. Кинг
78'
Замена
А. Вайманн
️️️️
А. Скотт
73'
Замена
М. Сайкс
️️️️
Г. Корник
73'
68'
Замена
Д. Келли
️️️️
Д. Хагилл
67'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Хагилл
Желтая карточка
А. Скотт
66'
56'
Желтая карточка
К. Брэмолл
55'
Замена
У. Хардинг
️️️️
Л. Пелтье
55'
Замена
О. Рэтбоун
️️️️
К. Ковентри
52'
Желтая карточка
Д. Хагилл
46'
Замена
Р. Вуд
️️️️
Т. Блэкетт
39'
Желтая карточка
К. Хамфрис
ГОЛ! 1:0!
Т. Конвей
Пас отдал
К. Принг
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
37
Мэттью Джеймс
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
23
Гарри Корник
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
9
Томми Конвей
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
15
Коэн Брэмолл
ЛЗ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
6
Конор Ковентри
ОП
29
Джейми Линдси
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Бристоль Сити
13
Харви Уайлс-Ричардс
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
17
Марк Сайкс
ЦП
8
Джо Уилльямс
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Ротерхэм
26
Робби Хемфри
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
20
Оливер Рэтбоун
ЦП
9
Джорджи Келли
ЦФ
4-2-1-3
1
О'Лири
3
Принг
3
Нейсмит
26
Винер
19
Таннер
37
Джеймс
10
Кинг
8
Скотт
9
Конвей
11
Белл
23
Корник
4-1-2-2-1
1
Йоханссон
21
Пелтье
25
Хамфрис
6
Блэкетт
15
Брэмолл
6
Ковентри
29
Линдси
8
Кина
24
Фосу
27
Огбене
9
Хагилл
23
Корник
17
Сайкс
17
Сайкс
23
Корник
10
Кинг
8
Уилльямс
8
Уилльямс
10
Кинг
9
Конвей
21
Уэллс
21
Уэллс
9
Конвей
8
Скотт
18
Вайманн
18
Вайманн
8
Скотт
6
Блэкетт
6
Вуд
6
Вуд
6
Блэкетт
21
Пелтье
45
Хардинг
45
Хардинг
21
Пелтье
8
Кина
3
Фергюсон
3
Фергюсон
8
Кина
6
Ковентри
20
Рэтбоун
20
Рэтбоун
6
Ковентри
9
Хагилл
9
Келли
9
Келли
9
Хагилл
Остались в запасе
Бристоль Сити
Ротерхэм
13
Харви Уайлс-Ричардс
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
9
Анис Мехмети
АП
Главный тренер
Найджел Пирсон
26
Робби Хемфри
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Остались в запасе
13
Харви Уайлс-Ричардс
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
9
Анис Мехмети
АП
Остались в запасе
26
Робби Хемфри
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Статистика матча Бристоль Сити - Ротерхэм
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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