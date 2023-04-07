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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Престон
Куинз Парк Рейнджерс - Престон: обзор матча 07 апреля 2023
Куинз Парк Рейнджерс
07.04.2023, пятница, 17:00
Англия. Чемпионшип, 40 тур
0 : 2
Завершен
Престон
59'
Т. Кэннон
63'
Т. Кэннон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Престон
88'
Замена
Р. Ледсон
️️️️
Д. Джонсон
Замена
К. Мартин
️️️️
Л. Дайкс
80'
80'
Замена
А. Каррерас
️️️️
Р. Брэди
80'
Замена
Б. Вудберн
️️️️
Т. Пэррот
78'
Желтая карточка
Ф. Вудман
Замена
Л. Амос
️️️️
С. Йохансен
74'
Замена
Д. Лоу
️️️️
К. Пал
67'
Замена
А. Адома
️️️️
И. Лейрд
67'
63'
ГОЛ! 0:2!
Т. Кэннон
59'
ГОЛ! 0:1!
Т. Кэннон
Пас отдал
Р. Брэди
45'
+2
Замена
Д. Онома
️️️️
А. Брауне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Итан Лейрд
ПЗ
16
Крис Уиллок
ЛВ
26
Сэм Филд
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Главный тренер
Пол Холл
Престон
28
Фредди Вудман
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
8
Бен Уайтмэн
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
19
Трой Пэррот
ЦФ
9
Томас Кэннон
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Куинз Парк Рейнджерс
31
Джордан Арчер
ВР
10
Люк Амос
ОП
37
Альберт Адома
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
32
Тэйлор Ричардс
АП
9
Джамал Лоу
ПВ
18
Крис Мартин
ЦФ
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
3
Джейкоб Слэйтер
ЛЗ
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
7
Бенджамин Вудберн
АП
3-2-2-2-1
88
Дьенг
16
Дикки
2
Данн
27
Балогун
3
Пал
2
Лейрд
26
Филд
10
Йохансен
16
Уиллок
10
Хаир
13
Дайкс
3-5-2
28
Вудман
6
Линдсэй
16
Хьюз
14
Стори
8
Уайтмэн
44
Поттс
8
Брауне
14
Джонсон
11
Брэди
9
Кэннон
19
Пэррот
10
Йохансен
10
Амос
10
Амос
10
Йохансен
2
Лейрд
37
Адома
37
Адома
2
Лейрд
3
Пал
9
Лоу
9
Лоу
3
Пал
13
Дайкс
18
Мартин
18
Мартин
13
Дайкс
11
Брэди
18
Каррерас
18
Каррерас
11
Брэди
14
Джонсон
4
Ледсон
4
Ледсон
14
Джонсон
8
Брауне
17
Онома
17
Онома
8
Брауне
19
Пэррот
7
Вудберн
7
Вудберн
19
Пэррот
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Престон
31
Джордан Арчер
ВР
21
Андре Доззел
ЦП
32
Тэйлор Ричардс
АП
Главный тренер
Пол Холл
13
Дэвид Корнелл
ВР
3
Джейкоб Слэйтер
ЛЗ
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
31
Джордан Арчер
ВР
21
Андре Доззел
ЦП
32
Тэйлор Ричардс
АП
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
3
Джейкоб Слэйтер
ЛЗ
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
Главный тренер
Пол Холл
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Престон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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