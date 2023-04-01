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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Суонси
Кардифф - Суонси: обзор матча 01 апреля 2023
Кардифф
01.04.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 39 тур
2 : 3
Завершен
Суонси
35'
Д. Филоджин
83'
С. Каба
3'
Ж. Пироэ
33'
Л. Каллен
90+9'
Б. Кабанго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кардифф - Суонси
90'
+9
ГОЛ! 2:3!
Б. Кабанго
Желтая карточка
С. Кипр
90'
+7
Замена
М. Ромео
️️️️
П. Нг
90'
+3
90'
Желтая карточка
Ж. Пироэ
ГОЛ! 2:2!
С. Каба
Пас отдал
Р. Колуилл
83'
76'
Замена
Д. Патерсон
️️️️
Г. Дарлинг
64'
Замена
Д. Латибодье
️️️️
Л. Каллен
64'
Замена
Д. Аллен
️️️️
Л. Уолш
Замена
Р. Колуилл
️️️️
Э. Риномхота
61'
Замена
К. Уикхэм
️️️️
О. Ожо
61'
Желтая карточка
Э. Риномхота
58'
57'
Желтая карточка
О. Купер
55'
Желтая карточка
Д. Фултон
52'
Замена
О. Купер
️️️️
О. Нтчам
50'
Желтая карточка
О. Нтчам
46'
Замена
Д. Фултон
️️️️
Л. Кандл
Замена
Р. Сойерс
️️️️
К. О'Доуда
46'
45'
+1
Желтая карточка
Р. Мэннинг
ГОЛ! 1:2!
Д. Филоджин
Пас отдал
С. Каба
35'
33'
ГОЛ! 0:2!
Л. Каллен
3'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Пироэ
Пас отдал
Г. Дарлинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
21
Райн Оллсоп
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
24
Райан Уинтл
ОП
4
Энди Риномхота
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
9
Сори Каба
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Суонси
1
Энди Фишер
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
6
Мэтт Гримес
ЦП
25
Люк Кандл
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
8
Лайам Уолш
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Кардифф
31
Джейк Анвик
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
14
Роман Сойерс
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
39
Исаак Дэвис
ПВ
29
Коннор Уикхэм
ЦФ
Суонси
62
Андреас Сендергор
ВР
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
8
Оливер Купер
АП
7
Морган Уиттакер
ПВ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
3-1-4-1-1
21
Оллсоп
4
Кипр
25
МакГиннес
38
Нг
24
Уинтл
4
Риномхота
47
О'Доуда
9
Ожо
32
Роллс
11
Филоджин
9
Каба
4-3-3
1
Фишер
5
Кабанго
15
Вуд
6
Дарлинг
3
Мэннинг
6
Гримес
25
Кандл
10
Нтчам
8
Уолш
11
Каллен
9
Пироэ
38
Нг
2
Ромео
2
Ромео
38
Нг
47
О'Доуда
14
Сойерс
14
Сойерс
47
О'Доуда
4
Риномхота
10
Колуилл
10
Колуилл
4
Риномхота
9
Ожо
29
Уикхэм
29
Уикхэм
9
Ожо
11
Каллен
22
Латибодье
22
Латибодье
11
Каллен
8
Уолш
7
Аллен
7
Аллен
8
Уолш
25
Кандл
4
Фултон
4
Фултон
25
Кандл
10
Нтчам
8
Купер
8
Купер
10
Нтчам
6
Дарлинг
35
Патерсон
35
Патерсон
6
Дарлинг
Остались в запасе
Кардифф
Суонси
31
Джейк Анвик
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
39
Исаак Дэвис
ПВ
Главный тренер
Сабри Лямуши
62
Андреас Сендергор
ВР
7
Морган Уиттакер
ПВ
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
31
Джейк Анвик
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
39
Исаак Дэвис
ПВ
Остались в запасе
62
Андреас Сендергор
ВР
7
Морган Уиттакер
ПВ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Кардифф - Суонси
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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