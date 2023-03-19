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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Бристоль Сити
Суонси - Бристоль Сити: обзор матча 19 марта 2023
Суонси
19.03.2023, воскресенье, 15:30
Англия. Чемпионшип, 38 тур
2 : 0
Завершен
Бристоль Сити
34'
Л. Каллен
77'
О. Нтчам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Суонси - Бристоль Сити
Замена
М. Соринола
️️️️
О. Нтчам
90'
+2
82'
Желтая карточка
М. Сайкс
Желтая карточка
Р. Мэннинг
82'
Желтая карточка
Ж. Пироэ
82'
80'
Замена
К. Уилсон
️️️️
О. Тэйлор-Кларк
ГОЛ! 2:0!
О. Нтчам
77'
74'
Желтая карточка
Н. Уэллс
Замена
М. Уиттакер
️️️️
Л. Кандл
72'
Замена
О. Купер
️️️️
Л. Уолш
72'
68'
Замена
Н. Уэллс
️️️️
С. Белл
Замена
Д. Патерсон
️️️️
Л. Каллен
62'
62'
Замена
А. Мехмети
️️️️
Г. Корник
46'
Замена
А. Вайманн
️️️️
Д. Таннер
ГОЛ! 1:0!
Л. Каллен
Пас отдал
О. Нтчам
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
1
Энди Фишер
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
25
Люк Кандл
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
11
Лайам Каллен
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
8
Лайам Уолш
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
12
Джей Дасилва
ЛЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
10
Энди Кинг
ЦП
17
Марк Сайкс
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
23
Гарри Корник
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
38
Омар Тэйлор-Кларк
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Суонси
62
Андреас Сендергор
ВР
29
Мэттью Соринола
ЛЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
20
Кэмерон Конгрив
АП
8
Оливер Купер
АП
7
Морган Уиттакер
ПВ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Бристоль Сити
12
Никита Хайкин
ВР
25
Duncan Idehen
ЦЗ
39
Каллум Вуд
ЦЗ
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
9
Анис Мехмети
АП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
4-3-3
1
Фишер
3
Мэннинг
6
Дарлинг
5
Кабанго
15
Вуд
10
Нтчам
25
Кандл
6
Гримес
8
Уолш
9
Пироэ
11
Каллен
4-2-1-3
1
О'Лири
19
Таннер
3
Принг
26
Винер
12
Дасилва
10
Кинг
17
Сайкс
8
Скотт
38
Тэйлор-Кларк
11
Белл
23
Корник
10
Нтчам
29
Соринола
29
Соринола
10
Нтчам
8
Уолш
8
Купер
8
Купер
8
Уолш
25
Кандл
7
Уиттакер
7
Уиттакер
25
Кандл
11
Каллен
35
Патерсон
35
Патерсон
11
Каллен
38
Тэйлор-Кларк
12
Уилсон
12
Уилсон
38
Тэйлор-Кларк
23
Корник
9
Мехмети
9
Мехмети
23
Корник
19
Таннер
18
Вайманн
18
Вайманн
19
Таннер
11
Белл
21
Уэллс
21
Уэллс
11
Белл
Остались в запасе
Суонси
Бристоль Сити
62
Андреас Сендергор
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
20
Кэмерон Конгрив
АП
Главный тренер
Рассел Мартин
12
Никита Хайкин
ВР
25
Duncan Idehen
ЦЗ
39
Каллум Вуд
ЦЗ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Остались в запасе
62
Андреас Сендергор
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
20
Кэмерон Конгрив
АП
Остались в запасе
12
Никита Хайкин
ВР
25
Duncan Idehen
ЦЗ
39
Каллум Вуд
ЦЗ
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Суонси - Бристоль Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
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