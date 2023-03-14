Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Престон
Ротерхэм - Престон: обзор матча 14 марта 2023
Ротерхэм
14.03.2023, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 37 тур
1 : 2
Завершен
Престон
35'
Х. Одоффин
23'
Т. Кэннон
45+2'
Ч. Эванс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ротерхэм - Престон
90'
+4
Желтая карточка
А. Каррерас
90'
Желтая карточка
Б. Поттс
85'
Замена
Д. Онома
️️️️
А. Брауне
85'
Замена
Л. Делап
️️️️
Т. Кэннон
80'
Замена
А. Каррерас
️️️️
Р. Брэди
79'
Замена
Р. Ледсон
️️️️
Д. Джонсон
Замена
П. Киосо
️️️️
Л. Пелтье
73'
Замена
Д. Линдси
️️️️
К. Ковентри
72'
69'
Замена
Т. Пэррот
️️️️
Ч. Эванс
Замена
К. Брэмолл
️️️️
Л. Ельде
57'
Замена
Т. Блэкетт
️️️️
У. Хардинг
57'
Замена
К. Вашингтон
️️️️
Ш. Фергюсон
57'
45'
+2
ГОЛ! 1:2!
Ч. Эванс
Пас отдал
Т. Кэннон
Желтая карточка
Ч. Огбене
42'
ГОЛ! 1:1!
Х. Одоффин
Пас отдал
Ш. Фергюсон
35'
23'
ГОЛ! 0:1!
Т. Кэннон
Пас отдал
Р. Брэди
Желтая карточка
Х. Одоффин
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
24
Тарик Фосу
ЛВ
6
Конор Ковентри
ОП
2
Хаким Одоффин
ОП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Престон
28
Фредди Вудман
ВР
14
Джордан Стори
ЦЗ
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Бен Уайтмэн
ЦП
17
Чед Эванс
ЦФ
9
Томас Кэннон
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Ротерхэм
31
Джош Викерс
ВР
15
Коэн Брэмолл
ЛЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
30
Петер Киосо
ПЗ
29
Джейми Линдси
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
39
Том Ивс
ЦФ
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
19
Трой Пэррот
ЦФ
19
Лайам Делап
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Йоханссон
5
Ельде
45
Хардинг
25
Хамфрис
21
Пелтье
6
Ковентри
2
Одоффин
3
Фергюсон
24
Фосу
27
Огбене
9
Хагилл
3-5-2
28
Вудман
14
Стори
4
Диаби
8
Каннингэм
14
Джонсон
8
Брауне
44
Поттс
8
Уайтмэн
11
Брэди
9
Кэннон
17
Эванс
5
Ельде
15
Брэмолл
15
Брэмолл
5
Ельде
45
Хардинг
6
Блэкетт
6
Блэкетт
45
Хардинг
21
Пелтье
30
Киосо
30
Киосо
21
Пелтье
6
Ковентри
29
Линдси
29
Линдси
6
Ковентри
3
Фергюсон
14
Вашингтон
14
Вашингтон
3
Фергюсон
11
Брэди
18
Каррерас
18
Каррерас
11
Брэди
14
Джонсон
4
Ледсон
4
Ледсон
14
Джонсон
8
Брауне
17
Онома
17
Онома
8
Брауне
17
Эванс
19
Пэррот
19
Пэррот
17
Эванс
9
Кэннон
19
Делап
19
Делап
9
Кэннон
Остались в запасе
Ротерхэм
Престон
31
Джош Викерс
ВР
39
Том Ивс
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
13
Дэвид Корнелл
ВР
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
31
Джош Викерс
ВР
39
Том Ивс
ЦФ
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Ротерхэм - Престон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
Нью-Йорк
Новости команд
Все
Ротерхэм
Престон
«Ливерпуль» подписал нового вратаря
2025.06.27 23:57
Кубок Англии. Дубль Рэшфорда позволил «Астон Вилле» выйти в полуфинал
2025.03.30 17:27
«Ротерхэм» – «Уиком Уондерерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 марта 2025
2025.03.18 21:35
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
2025.02.10 22:40
Кубок лиги. «Тоттенхэм» выбил «Ман Сити», «МЮ» крупно выиграл без тен Хага, вылет «Челси» и другие результаты
2024.10.31 01:12
«Ротерхэм» – «Уиком Уондерерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 марта 2025
2025.03.18 21:35
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Чемпионшип. «Норвич» разгромил «Куинз Парк Рейнджерс, «Лидс» проиграл «Бирмингему» и опустился на 3 место
2019.04.06 18:58
Гвардиола: «Мы хотим выступить хорошо во всех соревнованиях»
2019.01.06 19:35
Кубок Англии. «Манчестер Сити» забил семь голов «Ротерхэму»
2019.01.06 18:52
3
«Ливерпуль» подписал нового вратаря
2025.06.27 23:57
Кубок Англии. Дубль Рэшфорда позволил «Астон Вилле» выйти в полуфинал
2025.03.30 17:27
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
2025.02.10 22:40
Кубок лиги. «Тоттенхэм» выбил «Ман Сити», «МЮ» крупно выиграл без тен Хага, вылет «Челси» и другие результаты
2024.10.31 01:12
«Престон» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 октября 2024
2024.10.30 21:35
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+