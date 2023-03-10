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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Блэкберн
Сток Сити - Блэкберн: обзор матча 10 марта 2023
Сток Сити
10.03.2023, пятница, 23:00
Англия. Чемпионшип, 36 тур
3 : 2
Завершен
Блэкберн
24'
К. Хувер
43'
К. Хувер
75'
Т. Кэмбелл
87'
Б. Бреретон
90'
С. Галлахер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сток Сити - Блэкберн
90'
ГОЛ! 3:2!
С. Галлахер
Пас отдал
Г. Пикеринг
Замена
Л. Бэйкер
️️️️
Д. Лорент
88'
87'
ГОЛ! 3:1!
Б. Бреретон
Пас отдал
К. Бриттан
85'
Замена
Д. Гаррет
️️️️
С. Шмодикс
84'
Замена
К. Бриттан
️️️️
Д. Ранкин-Костелло
Желтая карточка
Д. Браун
83'
Замена
С. Клукас
️️️️
Т. Кэмбелл
82'
Замена
Д. Томпсон
️️️️
Б. Пирсон
82'
80'
Желтая карточка
Б. Бреретон
Замена
Д. Тимон
️️️️
Д. Гэйл
77'
ГОЛ! 3:0!
Т. Кэмбелл
Пас отдал
Д. Лорент
75'
74'
Желтая карточка
Т. Мортон
Желтая карточка
Д. Стерлинг
69'
59'
Замена
Р. Хеджс
️️️️
С. Томас
59'
Замена
Т. Мортон
️️️️
Д. Бакли
59'
Замена
Б. Бреретон
️️️️
Т. Долан
ГОЛ! 2:0!
К. Хувер
Пас отдал
Д. Лорент
43'
ГОЛ! 1:0!
К. Хувер
Пас отдал
Д. Гэйл
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
4
Бен Пирсон
ЦП
29
Джош Лорент
ЦП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
3
Гарри Пикеринг
ЛЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
17
Хейден Картер
ЦЗ
26
Джо Ранкин-Костелло
ПЗ
6
Джон Бакли
ЦП
11
Сэмми Шмодикс
АП
24
Тирис Долан
ПВ
42
Сорба Томас
ПВ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Сток Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
15
Джордан Томпсон
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
47
Карел Реддин
ПВ
Блэкберн
25
Джо Хилтон
ВР
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
30
Джейк Гаррет
ОП
23
Тайлер Мортон
ЦП
26
Райан Хеджс
ЦФ
4-3-3
1
Бонхэм
21
Стерлинг
4
Туанзебе
3
Фокс
25
Хувер
4
Пирсон
29
Лорент
12
Смоллбоун
34
Гэйл
23
Кэмбелл
18
Браун
3-2-1-3-1
1
Пирс
27
Трэвис
5
Хайам
17
Картер
26
Ранкин-Костелло
3
Пикеринг
6
Бакли
42
Томас
11
Шмодикс
24
Долан
20
Галлахер
34
Гэйл
14
Тимон
14
Тимон
34
Гэйл
4
Пирсон
15
Томпсон
15
Томпсон
4
Пирсон
29
Лорент
8
Бэйкер
8
Бэйкер
29
Лорент
23
Кэмбелл
6
Клукас
6
Клукас
23
Кэмбелл
24
Долан
22
Бреретон
22
Бреретон
24
Долан
26
Ранкин-Костелло
2
Бриттан
2
Бриттан
26
Ранкин-Костелло
11
Шмодикс
30
Гаррет
30
Гаррет
11
Шмодикс
6
Бакли
23
Мортон
23
Мортон
6
Бакли
42
Томас
26
Хеджс
26
Хеджс
42
Томас
Остались в запасе
Сток Сити
Блэкберн
34
Фрэнк Филдинг
ВР
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
47
Карел Реддин
ПВ
Главный тренер
Майкл О'Нил
25
Джо Хилтон
ВР
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Остались в запасе
34
Фрэнк Филдинг
ВР
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
47
Карел Реддин
ПВ
Остались в запасе
25
Джо Хилтон
ВР
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Статистика матча Сток Сити - Блэкберн
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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