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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лутон Таун - Суонси
Лутон Таун - Суонси: обзор матча 04 марта 2023
Лутон Таун
04.03.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 35 тур
1 : 0
Завершен
Суонси
39'
К. Моррис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лутон Таун - Суонси
Желтая карточка
К. Вудроу
90'
+5
Замена
Д. Тэйлор
️️️️
Д. Кларк
90'
+4
Замена
П. Мпанцу
️️️️
К. Моррис
81'
77'
Замена
Д. Патерсон
️️️️
О. Купер
68'
Замена
Л. Уолш
️️️️
Л. Кандл
68'
Замена
Л. Каллен
️️️️
М. Соринола
Замена
К. Вудроу
️️️️
Э. Адебайо
68'
50'
Желтая карточка
О. Купер
45'
+3
Замена
М. Уиттакер
️️️️
Д. Аллен
ГОЛ! 1:0!
К. Моррис
39'
28'
Желтая карточка
Л. Кандл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
34
Этан Хорват
ВР
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
16
Коди Драме
ПЗ
45
Альфи Даути
ЛВ
6
Марвелус Накамба
ОП
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
18
Джордан Кларк
ПВ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Суонси
1
Энди Фишер
ВР
29
Мэттью Соринола
ЛЗ
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
25
Люк Кандл
ЦП
8
Оливер Купер
АП
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
8
Люк Берри
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
12
Кали Вудроу
ЦФ
9
Джо Тэйлор
ЦФ
Суонси
62
Андреас Сендергор
ВР
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
7
Морган Уиттакер
ПВ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
8
Лайам Уолш
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
4-2-2-2
34
Хорват
4
Ошо
15
Локьер
17
Белл
16
Драме
6
Накамба
16
Кэмпбелл
45
Даути
18
Кларк
45
Адебайо
9
Моррис
3-2-3-1-1
1
Фишер
22
Латибодье
5
Кабанго
15
Вуд
29
Соринола
3
Мэннинг
4
Фултон
7
Аллен
25
Кандл
8
Купер
9
Пироэ
9
Моррис
17
Мпанцу
17
Мпанцу
9
Моррис
45
Адебайо
12
Вудроу
12
Вудроу
45
Адебайо
18
Кларк
9
Тэйлор
9
Тэйлор
18
Кларк
7
Аллен
7
Уиттакер
7
Уиттакер
7
Аллен
8
Купер
35
Патерсон
35
Патерсон
8
Купер
25
Кандл
8
Уолш
8
Уолш
25
Кандл
29
Соринола
11
Каллен
11
Каллен
29
Соринола
Остались в запасе
Лутон Таун
Суонси
1
Джеймс Ши
ВР
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
8
Люк Берри
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
Главный тренер
Роб Эдвардс
62
Андреас Сендергор
ВР
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
1
Джеймс Ши
ВР
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
8
Люк Берри
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
Остались в запасе
62
Андреас Сендергор
ВР
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Лутон Таун - Суонси
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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