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Халл Сити - Вест Бромвич

03.03.2023, Пятница, 23:00 мск Англия. Чемпионшип, 35 тур Халл Сити - Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип (2022/2023)
5 тур
20 августа, суббота 17:00 Вест Бромвич 5:2 Халл Сити
Англия. Чемпионшип (2021/2022)
36 тур
5 марта, суббота 18:00 Халл Сити 0:2 Вест Бромвич
16 тур
3 ноября, среда 23:00 Вест Бромвич 1:0 Халл Сити
Англия. Чемпионшип (2019/2020)
41 тур
5 июля, воскресенье 17:00 Вест Бромвич 4:2 Халл Сити
16 тур
9 ноября, суббота 18:00 Халл Сити 0:1 Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип (2018/2019)
43 тур
19 апреля, пятница 17:00 Вест Бромвич 3:2 Халл Сити
16 тур
3 ноября, суббота 18:00 Халл Сити 1:0 Вест Бромвич
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
20 тур
2 января, понедельник 18:00 Вест Бромвич 3:1 Халл Сити
13 тур
26 ноября, суббота 18:00 Халл Сити 1:1 Вест Бромвич
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
21 тур
10 января, суббота 18:00 Вест Бромвич 1:0 Халл Сити
15 тур
6 декабря, суббота 18:00 Халл Сити 0:0 Вест Бромвич
Англия. Кубок Лиги (2014/2015)
3 раунд
24 сентября, среда 23:00 Вест Бромвич 3:2 Халл Сити
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
31 тур
22 марта, суббота 19:00 Халл Сити 2:0 Вест Бромвич
17 тур
21 декабря, суббота 19:00 Вест Бромвич 1:1 Халл Сити
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
24 тур
31 января, суббота 18:00 Халл Сити 2:2 Вест Бромвич
9 тур
25 октября, суббота 18:00 Вест Бромвич 0:3 Халл Сити
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бернли 36 23 11 2 71:28 +43 80
2. Шеффилд Юнайтед 36 20 7 9 56:32 +24 67
3. Мидлсбро 37 19 7 11 65:42 +23 64
4. Лутон Таун 36 16 12 8 44:34 +10 60
5. Миллуолл 37 17 9 11 48:39 +9 60
6. Блэкберн 36 18 4 14 41:41 0 58
7. Норвич Сити 36 16 7 13 51:40 +11 55
8. Вест Бромвич 36 15 9 12 46:38 +8 54
9. Ковентри 37 14 12 11 43:36 +7 54
10. Уотфорд 37 14 12 11 44:39 +5 54
11. Престон 37 14 11 12 34:39 -5 53
12. Сандерленд 36 14 10 12 51:43 +8 52
13. Бристоль Сити 36 12 12 12 45:43 +2 48
14. Сток Сити 37 13 8 16 48:45 +3 47
15. Халл Сити 36 12 10 14 41:49 -8 46
16. Рединг 36 13 5 18 38:55 -17 44
17. Суонси 37 11 10 16 49:57 -8 43
18. Бирмингем 37 11 9 17 41:50 -9 42
19. КПР 37 11 9 17 38:58 -20 42
20. Ротерхэм 37 9 13 15 41:51 -10 40
21. Кардифф 36 10 8 18 27:40 -13 38
22. Блэкпул 37 8 11 18 39:54 -15 35
23. Уиган 37 7 12 18 32:58 -26 33
24. Хаддерсфилд 36 8 8 20 30:52 -22 32
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