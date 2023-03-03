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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Вест Бромвич
Халл Сити - Вест Бромвич: обзор матча 03 марта 2023
Халл Сити
03.03.2023, пятница, 23:00
Англия. Чемпионшип, 35 тур
2 : 0
Завершен
Вест Бромвич
33'
Б. Тетти
57'
Д. О'Ши (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Халл Сити - Вест Бромвич
90'
+4
Желтая карточка
Т. Гарднер-Хикман
Замена
Д. Гривз
️️️️
О. Туфан
85'
80'
Замена
R. Richards
️️️️
Э. Питерс
Замена
А. Саядманеш
️️️️
Р. Лонгман
76'
65'
Замена
А. Рич
️️️️
К. Таунсенд
65'
Замена
Т. Гарднер-Хикман
️️️️
Д. Моламби
Замена
О. Эступиньян
️️️️
Б. Тетти
64'
58'
Замена
Н. Чалоба
️️️️
Д. Ферлонг
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Д. О'Ши
57'
52'
Желтая карточка
Д. Моламби
ГОЛ! 1:0!
Б. Тетти
Пас отдал
Р. Слатер
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
12
Карл Дарлоу
ВР
5
Элфи Джонс
ЦЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
27
Реган Слатер
ОП
11
Озан Туфан
ЦП
20
Каллум Элдер
ЦП
5
Грег Доэрти
ЦП
4
Хавьер Симонс
ЦП
47
Райан Лонгман
ПВ
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Вест Бромвич
24
Джошуа Гриффитс
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
33
Эрик Питерс
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
8
Джон Свифт
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
9
Дэрил Дайк
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Халл Сити
22
Тимоти Ло-Тутала
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
3
Джейкоб Гривз
ЦЗ
10
Адама Траоре
ЦП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
18
Йован Малкольм
ЦФ
31
Rico Richards
ЦФ
3-1-4-1-1
12
Дарлоу
5
Джонс
15
МакЛафлин
2
Койл
27
Слатер
11
Туфан
5
Доэрти
4
Симонс
20
Элдер
47
Лонгман
30
Тетти
4-5-1
24
Гриффитс
2
Ферлонг
33
Питерс
26
О'Ши
22
Таунсенд
11
Олбрайтон
5
Йокушлу
8
Моламби
17
Уоллес
8
Свифт
9
Дайк
11
Туфан
3
Гривз
3
Гривз
11
Туфан
47
Лонгман
17
Саядманеш
17
Саядманеш
47
Лонгман
30
Тетти
19
Эступиньян
19
Эступиньян
30
Тетти
22
Таунсенд
3
Рич
3
Рич
22
Таунсенд
8
Моламби
19
Гарднер-Хикман
19
Гарднер-Хикман
8
Моламби
2
Ферлонг
15
Чалоба
15
Чалоба
2
Ферлонг
33
Питерс
31
31
33
Питерс
Остались в запасе
Халл Сити
Вест Бромвич
22
Тимоти Ло-Тутала
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
10
Адама Траоре
ЦП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
18
Йован Малкольм
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
22
Тимоти Ло-Тутала
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
10
Адама Траоре
ЦП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
18
Йован Малкольм
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Главный тренер
Карлос Корберан
Статистика матча Халл Сити - Вест Бромвич
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
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