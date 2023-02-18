Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Суонси
Блэкберн - Суонси: обзор матча 18 февраля 2023
Блэкберн
18.02.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 33 тур
1 : 0
Завершен
Суонси
89'
Д. Айяла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкберн - Суонси
Желтая карточка
Т. Долан
90'
+5
Желтая карточка
Д. Айяла
90'
+4
90'
Замена
М. Соринола
️️️️
Г. Дарлинг
90'
Замена
М. Уиттакер
️️️️
Д. Фултон
ГОЛ! 1:0!
Д. Айяла
Пас отдал
Д. Хайам
89'
Замена
С. Шмодикс
️️️️
Б. Дак
86'
Замена
Р. Хеджс
️️️️
Б. Бреретон
78'
Замена
Б. Дак
️️️️
С. Галлахер
73'
72'
Замена
Л. Каллен
️️️️
Д. Аллен
59'
Замена
О. Купер
️️️️
Л. Кандл
51'
Желтая карточка
Д. Латибодье
Желтая карточка
Л. Трэвис
45'
Желтая карточка
С. Томас
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
3
Гарри Пикеринг
ЛЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
17
Хейден Картер
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
6
Джон Бакли
ЦП
42
Сорба Томас
ПВ
24
Тирис Долан
ПВ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Суонси
1
Энди Фишер
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
25
Люк Кандл
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Блэкберн
25
Джо Хилтон
ВР
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
23
Тайлер Мортон
ЦП
23
Брэдли Дак
ЦП
11
Сэмми Шмодикс
АП
26
Райан Хеджс
ЦФ
Суонси
62
Андреас Сендергор
ВР
29
Мэттью Соринола
ЛЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
8
Оливер Купер
АП
7
Морган Уиттакер
ПВ
8
Лайам Уолш
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Пирс
27
Трэвис
5
Хайам
17
Картер
3
Пикеринг
4
Айяла
6
Бакли
22
Бреретон
42
Томас
24
Долан
20
Галлахер
3-2-4-1
1
Фишер
6
Дарлинг
22
Латибодье
5
Кабанго
15
Вуд
3
Мэннинг
25
Кандл
6
Гримес
4
Фултон
7
Аллен
9
Пироэ
20
Галлахер
23
Дак
23
Дак
20
Галлахер
Дак
11
Шмодикс
11
Шмодикс
Дак
22
Бреретон
26
Хеджс
26
Хеджс
22
Бреретон
6
Дарлинг
29
Соринола
29
Соринола
6
Дарлинг
25
Кандл
8
Купер
8
Купер
25
Кандл
4
Фултон
7
Уиттакер
7
Уиттакер
4
Фултон
7
Аллен
11
Каллен
11
Каллен
7
Аллен
Остались в запасе
Блэкберн
Суонси
25
Джо Хилтон
ВР
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
23
Тайлер Мортон
ЦП
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
62
Андреас Сендергор
ВР
10
Оливье Нтчам
ЦП
8
Лайам Уолш
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
25
Джо Хилтон
ВР
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
23
Тайлер Мортон
ЦП
Остались в запасе
62
Андреас Сендергор
ВР
10
Оливье Нтчам
ЦП
8
Лайам Уолш
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Блэкберн - Суонси
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Ивуд Парк
Новости команд
Все
Блэкберн
Суонси
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Вратарь сборной Чили поделился впечатлениями от России
2025.11.16 21:41
2
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромили на «Энфилде» (0:3), «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» победили
2025.10.30 00:46
«Суонси» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025
2025.10.29 21:35
«Суонси» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 29 октября 2025 с коэффициентом 1.60
2025.10.28 10:52
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Английский клуб пытается перехватить трансферную цель «Акрона»
2025.08.28 23:57
Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
2023.12.25 19:23
2
Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager
2023.12.17 09:42
Кубок лиги. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму» (1:3), «Челси» и «Ливерпуль» прошли соперников
2023.11.02 00:50
Вратарь сборной Чили поделился впечатлениями от России
2025.11.16 21:41
2
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромили на «Энфилде» (0:3), «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» победили
2025.10.30 00:46
«Суонси» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025
2025.10.29 21:35
«Суонси» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 29 октября 2025 с коэффициентом 1.60
2025.10.28 10:52
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+