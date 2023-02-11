Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Юнайтед - Суонси
Шеффилд Юнайтед - Суонси: обзор матча 11 февраля 2023
Шеффилд Юнайтед
11.02.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 31 тур
3 : 0
Завершен
Суонси
21'
С. Берге
45'
Д. Робинсон
89'
О. МакБарни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шеффилд Юнайтед - Суонси
Замена
Д. Флек
️️️️
М. Лоу
90'
+1
Замена
К. Бешам
️️️️
Д. Богль
90'
+1
ГОЛ! 3:0!
О. МакБарни
89'
88'
Желтая карточка
Д. Фултон
Желтая карточка
Д. Робинсон
88'
88'
Замена
Д. Аллен
️️️️
Д. Фултон
81'
Желтая карточка
Н. Вуд
Замена
О. МакБарни
️️️️
Б. Шарп
72'
Замена
Б. Осборн
️️️️
Д. Макэйти
71'
64'
Замена
Л. Кандл
️️️️
О. Нтчам
56'
Желтая карточка
Б. Кабанго
55'
Замена
М. Уиттакер
️️️️
Л. Каллен
Желтая карточка
Д. Макэйти
54'
ГОЛ! 2:0!
Д. Робинсон
45'
ГОЛ! 1:0!
С. Берге
Пас отдал
Д. Макэйти
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
14
Джек Робинсон
ЛЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
16
Сандер Берге
ОП
10
Оливер Норвуд
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Суонси
1
Энди Фишер
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
6
Мэтт Гримес
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
8
Оливер Купер
АП
11
Лайам Каллен
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
6
Крис Бешам
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
13
Джон Флек
ЦП
48
Исмаила Кулибали
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Суонси
29
Мэттью Соринола
ЛЗ
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
25
Люк Кандл
ЦП
7
Морган Уиттакер
ПВ
12
Льюис Уэбб
ЦФ
8
Лайам Уолш
ЦФ
3-3-2-1-1
25
Фодеринхэм
3
Лоу
15
Ахмедходжич
15
Иган
14
Робинсон
16
Берге
2
Богль
10
Норвуд
7
Ндиайе
24
Макэйти
14
Шарп
4-3-1-2
1
Фишер
26
Ноутон
5
Кабанго
15
Вуд
3
Мэннинг
6
Гримес
4
Фултон
10
Нтчам
8
Купер
9
Пироэ
11
Каллен
2
Богль
6
Бешам
6
Бешам
2
Богль
24
Макэйти
23
Осборн
23
Осборн
24
Макэйти
3
Лоу
13
Флек
13
Флек
3
Лоу
14
Шарп
9
МакБарни
9
МакБарни
14
Шарп
4
Фултон
7
Аллен
7
Аллен
4
Фултон
10
Нтчам
25
Кандл
25
Кандл
10
Нтчам
11
Каллен
7
Уиттакер
7
Уиттакер
11
Каллен
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Суонси
17
Адам Дэвис
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
48
Исмаила Кулибали
ЦП
Главный тренер
Пол Хекингботтом
29
Мэттью Соринола
ЛЗ
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
12
Льюис Уэбб
ЦФ
8
Лайам Уолш
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
48
Исмаила Кулибали
ЦП
Остались в запасе
29
Мэттью Соринола
ЛЗ
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
12
Льюис Уэбб
ЦФ
8
Лайам Уолш
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Суонси
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
Новости команд
Все
Шеффилд Юнайтед
Суонси
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Флитвуд Таун» – «Шеффилд Юнайтед»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Манчестер Сити» отдал в третью аренду опорника, купленного за 49 миллионов
2 февраля
Вратарь сборной Чили поделился впечатлениями от России
2025.11.16 21:41
2
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромили на «Энфилде» (0:3), «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» победили
2025.10.30 00:46
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Флитвуд Таун» – «Шеффилд Юнайтед»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Манчестер Сити» отдал в третью аренду опорника, купленного за 49 миллионов
2 февраля
Мареска не рассчитывает на 17 игроков «Челси»
2025.08.01 22:42
1
Стал известен первый финалист плей-офф за место в АПЛ
2025.05.13 11:51
Вратарь сборной Чили поделился впечатлениями от России
2025.11.16 21:41
2
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромили на «Энфилде» (0:3), «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» победили
2025.10.30 00:46
«Суонси» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025
2025.10.29 21:35
«Суонси» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 29 октября 2025 с коэффициентом 1.60
2025.10.28 10:52
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+