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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Бристоль Сити
Хаддерсфилд Таун - Бристоль Сити: обзор матча 07 марта 2023
Хаддерсфилд Таун
07.03.2023, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 29 тур
0 : 0
Завершен
Бристоль Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаддерсфилд Таун - Бристоль Сити
88'
Желтая карточка
К. Принг
77'
Замена
А. Вайманн
️️️️
М. Сайкс
67'
Желтая карточка
З. Винер
64'
Замена
А. Мехмети
️️️️
Н. Уэллс
64'
Замена
Г. Корник
️️️️
С. Белл
Замена
Д. Корома
️️️️
Ж. Унгбо
46'
Замена
М. Уогхорн
️️️️
Д. Уорд
46'
Желтая карточка
Д. Хогг
45'
+3
Желтая карточка
М. Пирсон
26'
Желтая карточка
Б. Джексон
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
31
Томаш Вацлик
ВР
7
Бен Джексон
ЛЗ
3
Джош Руффельс
ЛЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
94
Браима Диарра
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
5
Джек Радони
ЦП
15
Жозеф Унгбо
ПВ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
37
Мэттью Джеймс
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
17
Марк Сайкс
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
11
Сэм Белл
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Хаддерсфилд Таун
41
Николас Билокапич
ВР
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
22
Этьен Камара
ОП
18
Дэвид Касуму
ЦП
17
Тайрис Симпсон
ЦФ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
37
Джош Корома
ЦФ
Бристоль Сити
12
Никита Хайкин
ВР
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
11
Марли Франсуа
ЛВ
9
Анис Мехмети
АП
23
Гарри Корник
ЦФ
38
Омар Тэйлор-Кларк
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
3-2-3-1-1
31
Вацлик
5
Пирсон
6
Хелик
12
Лис
3
Руффельс
7
Джексон
94
Диарра
6
Хогг
5
Радони
15
Унгбо
25
Уорд
4-3-1-2
1
О'Лири
19
Таннер
12
Дасилва
26
Винер
3
Принг
37
Джеймс
10
Кинг
17
Сайкс
8
Скотт
21
Уэллс
11
Белл
25
Уорд
29
Уогхорн
29
Уогхорн
25
Уорд
15
Унгбо
37
Корома
37
Корома
15
Унгбо
11
Белл
23
Корник
23
Корник
11
Белл
21
Уэллс
9
Мехмети
9
Мехмети
21
Уэллс
17
Сайкс
18
Вайманн
18
Вайманн
17
Сайкс
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Бристоль Сити
41
Николас Билокапич
ВР
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
22
Этьен Камара
ОП
18
Дэвид Касуму
ЦП
17
Тайрис Симпсон
ЦФ
Главный тренер
Дэнни Скофилд
12
Никита Хайкин
ВР
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
11
Марли Франсуа
ЛВ
38
Омар Тэйлор-Кларк
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Остались в запасе
41
Николас Билокапич
ВР
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
22
Этьен Камара
ОП
18
Дэвид Касуму
ЦП
17
Тайрис Симпсон
ЦФ
Остались в запасе
12
Никита Хайкин
ВР
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
11
Марли Франсуа
ЛВ
38
Омар Тэйлор-Кларк
ЦФ
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Бристоль Сити
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 18 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
01.12.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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