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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уотфорд - Ротерхэм
Уотфорд - Ротерхэм: обзор матча 21 января 2023
Уотфорд
21.01.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 28 тур
1 : 1
Завершен
Ротерхэм
53'
Ж. Феррейра
20'
Ш. Фергюсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уотфорд - Ротерхэм
90'
+5
Желтая карточка
Л. Пелтье
Желтая карточка
Ф. Сьерральта
90'
+2
Замена
M. Adu-Poku
️️️️
М. Мартинс
79'
Замена
T. Ademeyo
️️️️
В. Байо
72'
Замена
Я. Асприлья
️️️️
И. Коне
65'
64'
Замена
К. Брэмолл
️️️️
Ш. Фергюсон
ГОЛ! 1:1!
Ж. Феррейра
53'
Замена
А. Камара
️️️️
Д. Моррис
46'
Желтая карточка
Д. Бахман
45'
+7
45'
+6
Желтая карточка
Ш. Фергюсон
Желтая карточка
М. Гаспар
39'
30'
Желтая карточка
Л. Ельде
20'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Фергюсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
11
Матеус Мартинс
ЛВ
8
Исмаэль Коне
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
15
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
2
Хаким Одоффин
ОП
4
Даниэль Барласер
ЦП
20
Оливер Рэтбоун
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
Главный тренер
Пол Уорн
Уотфорд
40
Мадука Окойе
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
23
Michael Adu-Poku
ЦФ
7
Tobi Ademeyo
ЦФ
Ротерхэм
26
Робби Хемфри
ВР
15
Коэн Брэмолл
ЛЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
30
Петер Киосо
ПЗ
29
Джейми Линдси
ЦП
3-2-2-2-1
26
Бахман
13
Феррейра
22
Сьерральта
20
Кэткарт
3
Моррис
2
Гаспар
8
Коне
8
Чодури
11
Мартинс
7
Сарр
15
Байо
4-1-3-2
1
Йоханссон
21
Пелтье
23
Моррисон
25
Хамфрис
5
Ельде
2
Одоффин
4
Барласер
20
Рэтбоун
3
Фергюсон
24
Фосу
27
Огбене
3
Моррис
11
Камара
11
Камара
3
Моррис
8
Коне
22
Асприлья
22
Асприлья
8
Коне
11
Мартинс
23
23
11
Мартинс
15
Байо
7
7
15
Байо
3
Фергюсон
15
Брэмолл
15
Брэмолл
3
Фергюсон
Остались в запасе
Уотфорд
Ротерхэм
40
Мадука Окойе
ВР
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
26
Робби Хемфри
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
30
Петер Киосо
ПЗ
29
Джейми Линдси
ЦП
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
40
Мадука Окойе
ВР
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
Остались в запасе
26
Робби Хемфри
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
30
Петер Киосо
ПЗ
29
Джейми Линдси
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Уотфорд - Ротерхэм
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Информация о матче
Стадион:
Викарэйдж Роад
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