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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Блэкберн
Ротерхэм - Блэкберн: обзор матча 14 января 2023
Ротерхэм
14.01.2023, суббота, 15:30
Англия. Чемпионшип, 27 тур
4 : 0
Завершен
Блэкберн
1'
Х. Одоффин
52'
О. Рэтбоун
76'
Ш. Фергюсон
90+3'
К. Вашингтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ротерхэм - Блэкберн
ГОЛ! 4:0!
К. Вашингтон
Пас отдал
Д. Барласер
90'
+3
Замена
Д. Линдси
️️️️
Х. Одоффин
90'
Замена
К. Брэмолл
️️️️
Л. Ельде
88'
Замена
П. Киосо
️️️️
Ш. Фергюсон
88'
Замена
У. Хардинг
️️️️
Л. Пелтье
88'
Замена
Р. Вуд
️️️️
Ш. Моррисон
80'
ГОЛ! 3:0!
Ш. Фергюсон
76'
Желтая карточка
О. Рэтбоун
73'
59'
Замена
Э. Филлипс
️️️️
Д. Хайам
56'
Замена
Т. Долан
️️️️
Р. Хеджс
56'
Замена
Д. Маркандай
️️️️
С. Галлахер
ГОЛ! 2:0!
О. Рэтбоун
52'
ГОЛ! 1:0!
Х. Одоффин
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
2
Хаким Одоффин
ОП
20
Оливер Рэтбоун
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
4
Даниэль Барласер
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
3
Гарри Пикеринг
ЛЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
26
Джо Ранкин-Костелло
ПЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
23
Брэдли Дак
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
26
Райан Хеджс
ЦФ
27
Джек Вейл
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Ротерхэм
26
Робби Хемфри
ВР
15
Коэн Брэмолл
ЛЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
30
Петер Киосо
ПЗ
29
Джейми Линдси
ЦП
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
17
Хейден Картер
ЦЗ
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
24
Дилан Маркандай
ПВ
24
Тирис Долан
ПВ
4-1-3-1-1
1
Йоханссон
5
Ельде
23
Моррисон
25
Хамфрис
21
Пелтье
2
Одоффин
20
Рэтбоун
3
Фергюсон
4
Барласер
27
Огбене
14
Вашингтон
4-1-2-3
1
Камински
26
Ранкин-Костелло
4
Айяла
5
Хайам
3
Пикеринг
30
Гаррет
23
Дак
23
Мортон
27
Вейл
26
Хеджс
20
Галлахер
5
Ельде
15
Брэмолл
15
Брэмолл
5
Ельде
21
Пелтье
45
Хардинг
45
Хардинг
21
Пелтье
23
Моррисон
6
Вуд
6
Вуд
23
Моррисон
3
Фергюсон
30
Киосо
30
Киосо
3
Фергюсон
2
Одоффин
29
Линдси
29
Линдси
2
Одоффин
5
Хайам
4
Филлипс
4
Филлипс
5
Хайам
20
Галлахер
24
Маркандай
24
Маркандай
20
Галлахер
26
Хеджс
24
Долан
24
Долан
26
Хеджс
Остались в запасе
Ротерхэм
Блэкберн
26
Робби Хемфри
ВР
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
Главный тренер
Пол Уорн
1
Эйнсли Пирс
ВР
17
Хейден Картер
ЦЗ
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Остались в запасе
26
Робби Хемфри
ВР
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
17
Хейден Картер
ЦЗ
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Статистика матча Ротерхэм - Блэкберн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Нью-Йорк
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