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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Юнайтед - Хаддерсфилд Таун
Шеффилд Юнайтед - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 10 декабря 2022
Шеффилд Юнайтед
10.12.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 22 тур
1 : 0
Завершен
Хаддерсфилд Таун
15'
Б. Шарп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шеффилд Юнайтед - Хаддерсфилд Таун
88'
Замена
Д. Роудс
️️️️
Д. Руффельс
Желтая карточка
А. Ахмедходжич
83'
Замена
О. МакБарни
️️️️
И. Ндиайе
81'
Замена
Р. Хадра
️️️️
Б. Шарп
81'
Желтая карточка
Д. Балдок
73'
Замена
С. Берге
️️️️
Д. Макэйти
65'
65'
Замена
Б. Диарра
️️️️
Д. Холмс
59'
Желтая карточка
Д. Хогг
46'
Замена
Д. Хогг
️️️️
Д. Касуму
31'
Желтая карточка
С. Томас
ГОЛ! 1:0!
Б. Шарп
Пас отдал
И. Ндиайе
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
10
Оливер Норвуд
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Хаддерсфилд Таун
21
Ли Николлс
ВР
3
Джош Руффельс
ЛЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
18
Дэвид Касуму
ЦП
5
Джек Радони
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
42
Сорба Томас
ПВ
12
Уильям Бойл
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
16
Сандер Берге
ОП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
30
Реда Хадра
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
41
Николас Билокапич
ВР
7
Бен Джексон
ЛЗ
2
Лоик Айина
ЦЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
94
Браима Диарра
ЦФ
17
Тайрис Симпсон
ЦФ
3-2-3-1-1
25
Фодеринхэм
15
Ахмедходжич
15
Иган
26
Кларк
3
Стивенс
32
Балдок
23
Осборн
7
Ндиайе
10
Норвуд
24
Макэйти
14
Шарп
4-3-1-2
21
Николлс
20
Кесслер-Хейден
6
Хелик
12
Лис
3
Руффельс
18
Касуму
5
Радони
14
Холмс
42
Томас
25
Уорд
12
Бойл
24
Макэйти
16
Берге
16
Берге
24
Макэйти
7
Ндиайе
9
МакБарни
9
МакБарни
7
Ндиайе
14
Шарп
30
Хадра
30
Хадра
14
Шарп
18
Касуму
6
Хогг
6
Хогг
18
Касуму
3
Руффельс
29
Роудс
29
Роудс
3
Руффельс
14
Холмс
94
Диарра
94
Диарра
14
Холмс
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Хаддерсфилд Таун
17
Адам Дэвис
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
41
Николас Билокапич
ВР
7
Бен Джексон
ЛЗ
2
Лоик Айина
ЦЗ
17
Тайрис Симпсон
ЦФ
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
Остались в запасе
41
Николас Билокапич
ВР
7
Бен Джексон
ЛЗ
2
Лоик Айина
ЦЗ
17
Тайрис Симпсон
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Хаддерсфилд Таун
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 18 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
01.12.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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