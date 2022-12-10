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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Бристоль Сити
Ротерхэм - Бристоль Сити: обзор матча 10 декабря 2022
Ротерхэм
10.12.2022, суббота, 15:30
Англия. Чемпионшип, 22 тур
1 : 3
Завершен
Бристоль Сити
25'
Ч. Огбене
14'
У. Хардинг (АГ)
30'
Д. Уилльямс
73'
К. Принг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ротерхэм - Бристоль Сити
90'
+1
Желтая карточка
А. Семеньо
Замена
Т. Ивс
️️️️
Б. Уайлс
87'
79'
Замена
С. Белл
️️️️
Т. Конвей
74'
Замена
А. Семеньо
️️️️
Н. Уэллс
73'
ГОЛ! 1:3!
К. Принг
Пас отдал
А. Скотт
Замена
Д. Келли
️️️️
Б. Нортон-Каффи
70'
Замена
К. Вашингтон
️️️️
Д. Линдси
70'
60'
Желтая карточка
К. Принг
Замена
С. Хай
️️️️
О. Рэтбоун
60'
50'
Желтая карточка
Н. Уэллс
46'
Замена
М. Сайкс
️️️️
А. Вайманн
Замена
Д. МакКарт
️️️️
Р. Вуд
46'
43'
Желтая карточка
Э. Кинг
Желтая карточка
Р. Вуд
39'
30'
ГОЛ! 1:2!
Д. Уилльямс
ГОЛ! 1:1!
Ч. Огбене
Пас отдал
Б. Нортон-Каффи
25'
14'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
У. Хардинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
15
Коэн Брэмолл
ЛЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
26
Бен Уайлс
ЦП
29
Джейми Линдси
ЦП
18
Брук Нортон-Каффи
ЦП
4
Даниэль Барласер
ЦП
20
Оливер Рэтбоун
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
37
Мэттью Джеймс
ЦП
8
Джо Уилльямс
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
9
Томми Конвей
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Ротерхэм
31
Джош Викерс
ВР
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
2
Хаким Одоффин
ОП
7
Скотт Хай
ЦП
9
Джорджи Келли
ЦФ
39
Том Ивс
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
5
Роб Аткинсон
ЦЗ
4
Дилан Каджи
ОП
17
Марк Сайкс
ЦП
11
Сэм Белл
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
4-4-1-1
1
Йоханссон
15
Брэмолл
6
Вуд
45
Хардинг
21
Пелтье
26
Уайлс
18
Нортон-Каффи
4
Барласер
29
Линдси
27
Огбене
20
Рэтбоун
3-3-1-3
1
О'Лири
19
Таннер
3
Нейсмит
3
Принг
37
Джеймс
8
Уилльямс
10
Кинг
8
Скотт
18
Вайманн
21
Уэллс
9
Конвей
6
Вуд
5
МакКарт
5
МакКарт
6
Вуд
20
Рэтбоун
7
Хай
7
Хай
20
Рэтбоун
18
Нортон-Каффи
9
Келли
9
Келли
18
Нортон-Каффи
26
Уайлс
39
Ивс
39
Ивс
26
Уайлс
29
Линдси
14
Вашингтон
14
Вашингтон
29
Линдси
18
Вайманн
17
Сайкс
17
Сайкс
18
Вайманн
9
Конвей
11
Белл
11
Белл
9
Конвей
21
Уэллс
42
Семеньо
42
Семеньо
21
Уэллс
Остались в запасе
Ротерхэм
Бристоль Сити
31
Джош Викерс
ВР
2
Хаким Одоффин
ОП
Главный тренер
Пол Уорн
25
Дэниэл Бентли
ВР
5
Роб Аткинсон
ЦЗ
4
Дилан Каджи
ОП
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Остались в запасе
31
Джош Викерс
ВР
2
Хаким Одоффин
ОП
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
5
Роб Аткинсон
ЦЗ
4
Дилан Каджи
ОП
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Ротерхэм - Бристоль Сити
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Нью-Йорк
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