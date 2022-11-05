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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Уиган Атлетик
Суонси - Уиган Атлетик: обзор матча 05 ноября 2022
Суонси
05.11.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 20 тур
2 : 2
Завершен
Уиган Атлетик
43'
Р. Мэннинг
83'
Ж. Пироэ (П)
8'
У. Кин
16'
Т. Нэйлор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Суонси - Уиган Атлетик
Желтая карточка
Р. Мэннинг
90'
+4
85'
Замена
Г. Шинни
️️️️
Т. Нэйлор
85'
Замена
Д. Беннетт
️️️️
Д. Керр
83'
Желтая карточка
Д. Магеннис
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Ж. Пироэ
83'
73'
Замена
Д. Магеннис
️️️️
Ч. Уайк
72'
Желтая карточка
У. Кин
Желтая карточка
О. Купер
64'
Замена
М. Соринола
️️️️
Л. Кандл
63'
Замена
К. Ноутон
️️️️
Б. Кабанго
62'
Замена
О. Нтчам
️️️️
М. Обафеми
62'
60'
Замена
К. Лэнг
️️️️
Н. Бродхед
60'
Замена
Т. Осгор
️️️️
Д. МакКлин
Замена
Д. Патерсон
️️️️
А. Око-Флекс
46'
ГОЛ! 1:2!
Р. Мэннинг
43'
16'
ГОЛ! 0:2!
Т. Нэйлор
Пас отдал
Д. МакКлин
8'
ГОЛ! 0:1!
У. Кин
Пас отдал
Д. МакКлин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
13
Стивен Бенда
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
4
Джей Фултон
ЦП
25
Люк Кандл
ЦП
8
Оливер Купер
АП
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
6
Джейсон Керр
ЦЗ
6
Джек Уотмоу
ЦЗ
16
Кертис Тилт
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
8
Макс Пауэр
ПП
18
Уильям Кин
ЦФ
10
Чарли Уайк
ЦФ
33
Натан Бродхед
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Суонси
1
Энди Фишер
ВР
29
Мэттью Соринола
ЛЗ
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Уиган Атлетик
1
Сэм Тикл
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
19
Тело Осгор
АП
10
Каллум Лэнг
ПВ
9
Джош Магеннис
ЦФ
4-2-2-2
13
Бенда
3
Мэннинг
5
Кабанго
22
Латибодье
15
Вуд
4
Фултон
25
Кандл
11
Око-Флекс
8
Купер
21
Обафеми
9
Пироэ
3-2-2-3
32
Джонс
16
Тилт
2
Дариква
4
Нэйлор
6
Керр
6
Уотмоу
8
Пауэр
16
МакКлин
33
Бродхед
10
Уайк
18
Кин
25
Кандл
29
Соринола
29
Соринола
25
Кандл
5
Кабанго
26
Ноутон
26
Ноутон
5
Кабанго
21
Обафеми
10
Нтчам
10
Нтчам
21
Обафеми
11
Око-Флекс
35
Патерсон
35
Патерсон
11
Око-Флекс
6
Керр
12
Беннетт
12
Беннетт
6
Керр
4
Нэйлор
4
Шинни
4
Шинни
4
Нэйлор
16
МакКлин
19
Осгор
19
Осгор
16
МакКлин
33
Бродхед
10
Лэнг
10
Лэнг
33
Бродхед
10
Уайк
9
Магеннис
9
Магеннис
10
Уайк
Остались в запасе
Суонси
Уиган Атлетик
1
Энди Фишер
ВР
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
Главный тренер
Рассел Мартин
1
Сэм Тикл
ВР
24
Джордан Кузинс
ЦП
Главный тренер
Пол Кук
Остались в запасе
1
Энди Фишер
ВР
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
Остались в запасе
1
Сэм Тикл
ВР
24
Джордан Кузинс
ЦП
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Пол Кук
Статистика матча Суонси - Уиган Атлетик
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
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