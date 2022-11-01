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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Суонси
Престон - Суонси: обзор матча 01 ноября 2022
Престон
01.11.2022, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 19 тур
1 : 0
Завершен
Суонси
30'
Б. Поттс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Престон - Суонси
90'
+5
Желтая карточка
А. Око-Флекс
Желтая карточка
А. Маккэнн
90'
Замена
Б. Вудберн
️️️️
Э. Риис
86'
Замена
Ш. Магуайр
️️️️
Ч. Эванс
78'
Желтая карточка
А. Брауне
73'
73'
Замена
О. Купер
️️️️
Д. Фултон
70'
Желтая карточка
М. Гримес
67'
Замена
М. Обафеми
️️️️
Л. Кандл
Желтая карточка
Д. Стори
66'
56'
Замена
Д. Патерсон
️️️️
О. Нтчам
56'
Замена
А. Око-Флекс
️️️️
К. Ноутон
Желтая карточка
Р. Ледсон
55'
ГОЛ! 1:0!
Б. Поттс
30'
Замена
Р. Ледсон
️️️️
Б. Уайтмэн
23'
11'
Желтая карточка
Б. Кабанго
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
28
Фредди Вудман
ВР
14
Джордан Стори
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
8
Бен Уайтмэн
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
17
Эмиль Риис
ЦФ
8
Lewis Leigh
ЦФ
17
Чед Эванс
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Суонси
13
Стивен Бенда
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
6
Мэтт Гримес
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
25
Люк Кандл
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
24
Шон Магуайр
ЦФ
Суонси
1
Энди Фишер
ВР
29
Мэттью Соринола
ЛЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
8
Оливер Купер
АП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
3-5-3
28
Вудман
14
Стори
6
Линдсэй
16
Хьюз
11
Брэди
8
Маккэнн
8
Уайтмэн
8
Брауне
44
Поттс
17
Эванс
8
17
Риис
3-2-4-1
13
Бенда
22
Латибодье
5
Кабанго
6
Дарлинг
26
Ноутон
3
Мэннинг
4
Фултон
25
Кандл
10
Нтчам
6
Гримес
9
Пироэ
8
Уайтмэн
4
Ледсон
4
Ледсон
8
Уайтмэн
17
Риис
7
Вудберн
7
Вудберн
17
Риис
17
Эванс
24
Магуайр
24
Магуайр
17
Эванс
4
Фултон
8
Купер
8
Купер
4
Фултон
26
Ноутон
11
Око-Флекс
11
Око-Флекс
26
Ноутон
10
Нтчам
35
Патерсон
35
Патерсон
10
Нтчам
25
Кандл
21
Обафеми
21
Обафеми
25
Кандл
Остались в запасе
Престон
Суонси
13
Дэвид Корнелл
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
1
Энди Фишер
ВР
29
Мэттью Соринола
ЛЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
Остались в запасе
1
Энди Фишер
ВР
29
Мэттью Соринола
ЛЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Престон - Суонси
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
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