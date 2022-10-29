Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Суонси
Бристоль Сити - Суонси: обзор матча 29 октября 2022
Бристоль Сити
29.10.2022, суббота, 14:00
Англия. Чемпионшип, 18 тур
1 : 1
Завершен
Суонси
24'
Т. Конвей
76'
О. Нтчам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бристоль Сити - Суонси
Замена
Э. Кинг
️️️️
Т. Конвей
82'
Замена
Д. Уилльямс
️️️️
А. Скотт
81'
76'
ГОЛ! 1:1!
О. Нтчам
Замена
С. Белл
️️️️
Н. Уэллс
73'
Замена
К. Мартин
️️️️
А. Семеньо
73'
71'
Замена
К. Ноутон
️️️️
Б. Кабанго
70'
Замена
А. Око-Флекс
️️️️
М. Соринола
70'
Замена
Д. Патерсон
️️️️
Д. Фултон
62'
Замена
О. Нтчам
️️️️
О. Купер
46'
Замена
Р. Мэннинг
️️️️
Н. Вуд
ГОЛ! 1:0!
Т. Конвей
Пас отдал
Н. Уэллс
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
5
Роб Аткинсон
ЦЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
37
Мэттью Джеймс
ЦП
17
Марк Сайкс
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
9
Томми Конвей
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Суонси
13
Стивен Бенда
ВР
29
Мэттью Соринола
ЛЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
6
Мэтт Гримес
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
25
Люк Кандл
ЦП
8
Оливер Купер
АП
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
5
Джо Лоу
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
4
Дилан Каджи
ЦП
8
Джо Уилльямс
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
Суонси
1
Энди Фишер
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
10
Оливье Нтчам
ЦП
11
Лайам Каллен
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
4-2-1-3
1
О'Лири
12
Дасилва
26
Винер
5
Аткинсон
19
Таннер
37
Джеймс
17
Сайкс
8
Скотт
21
Уэллс
42
Семеньо
9
Конвей
3-2-3-1-1
13
Бенда
5
Кабанго
22
Латибодье
6
Дарлинг
15
Вуд
29
Соринола
6
Гримес
4
Фултон
25
Кандл
8
Купер
21
Обафеми
9
Конвей
10
Кинг
10
Кинг
9
Конвей
8
Скотт
8
Уилльямс
8
Уилльямс
8
Скотт
42
Семеньо
18
Мартин
18
Мартин
42
Семеньо
21
Уэллс
11
Белл
11
Белл
21
Уэллс
15
Вуд
3
Мэннинг
3
Мэннинг
15
Вуд
5
Кабанго
26
Ноутон
26
Ноутон
5
Кабанго
8
Купер
10
Нтчам
10
Нтчам
8
Купер
29
Соринола
11
Око-Флекс
11
Око-Флекс
29
Соринола
4
Фултон
35
Патерсон
35
Патерсон
4
Фултон
Остались в запасе
Бристоль Сити
Суонси
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
5
Джо Лоу
ЦЗ
4
Дилан Каджи
ЦП
Главный тренер
Найджел Пирсон
1
Энди Фишер
ВР
11
Лайам Каллен
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
5
Джо Лоу
ЦЗ
4
Дилан Каджи
ЦП
Остались в запасе
1
Энди Фишер
ВР
11
Лайам Каллен
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Бристоль Сити - Суонси
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
Новости команд
Все
Бристоль Сити
Суонси
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
«Бристоль Сити» – «Линкольн Сити»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Манчестер Юнайтед» хочет расстаться с тремя вратарями
12 июня
78-летний экс-тренер Англии Ходжсон вернулся к работе
28 марта
2
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
«Бристоль Сити» – «Линкольн Сити»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Манчестер Юнайтед» хочет расстаться с тремя вратарями
12 июня
78-летний экс-тренер Англии Ходжсон вернулся к работе
28 марта
2
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Вратарь сборной Чили поделился впечатлениями от России
2025.11.16 21:41
2
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромили на «Энфилде» (0:3), «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» победили
2025.10.30 00:46
«Суонси» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025
2025.10.29 21:35
«Суонси» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 29 октября 2025 с коэффициентом 1.60
2025.10.28 10:52
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+