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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Куинз Парк Рейнджерс
Бирмингем Сити - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 28 октября 2022
Бирмингем Сити
28.10.2022, пятница, 22:00
Англия. Чемпионшип, 18 тур
2 : 0
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
4'
О. Трасти
29'
Э. Лонгело
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бирмингем Сити - Куинз Парк Рейнджерс
Замена
Д. Джеймс
️️️️
С. Хоган
88'
81'
Замена
Т. Ричардс
️️️️
С. Филд
Замена
Д. Холл
️️️️
Т. Чон
81'
Замена
Л. Юткевич
️️️️
Т. Дини
81'
Желтая карточка
Э. Лонгело
79'
71'
Желтая карточка
Т. Ироегбунам
60'
Желтая карточка
Л. Балогун
Желтая карточка
К. Белик
55'
Замена
Ж. Бакуна
️️️️
А. Меджбри
54'
53'
Желтая карточка
Р. Дикки
46'
Замена
Л. Амос
️️️️
С. Йохансен
Желтая карточка
О. Трасти
35'
ГОЛ! 2:0!
Э. Лонгело
Пас отдал
А. Меджбри
29'
27'
Замена
С. Армстронг
️️️️
Т. Робертс
21'
Замена
Р. Дикки
️️️️
Д. Кларк-Салтер
Желтая карточка
А. Меджбри
7'
ГОЛ! 1:0!
О. Трасти
Пас отдал
К. Белик
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
26
Джон Радди
ВР
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
5
Крыстиан Белик
ОП
28
Аннибал Меджбри
АП
19
Тахит Чон
ПВ
25
Скотт Хоган
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Итан Лейрд
ПЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
42
Тим Ироегбунам
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
10
Джордан Грэм
ЛВ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
33
Джордж Холл
ЦП
8
Джордан Джеймс
ЦП
7
Джоб Беллингем
АП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
16
Роберт Дикки
ЦЗ
29
Осман Какай
ЦЗ
10
Люк Амос
ОП
21
Андре Доззел
ЦП
32
Тэйлор Ричардс
АП
31
Джордан Арчер
ЦФ
22
Синклейр Армстронг
ЦФ
3-3-2-2
26
Радди
2
Колен
6
Трасти
6
Дин
45
Лонгело
5
Белик
28
Сэндерсон
28
Меджбри
19
Чон
14
Дини
25
Хоган
3-4-1-2
88
Дьенг
2
Лейрд
27
Балогун
3
Пал
10
Йохансен
26
Филд
42
Ироегбунам
6
Кларк-Салтер
10
Хаир
13
Дайкс
19
Робертс
28
Меджбри
7
Бакуна
7
Бакуна
28
Меджбри
19
Чон
33
Холл
33
Холл
19
Чон
25
Хоган
8
Джеймс
8
Джеймс
25
Хоган
14
Дини
10
Юткевич
10
Юткевич
14
Дини
6
Кларк-Салтер
16
Дикки
16
Дикки
6
Кларк-Салтер
10
Йохансен
10
Амос
10
Амос
10
Йохансен
26
Филд
32
Ричардс
32
Ричардс
26
Филд
19
Робертс
22
Армстронг
22
Армстронг
19
Робертс
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Куинз Парк Рейнджерс
13
Нил Этеридж
ВР
7
Джоб Беллингем
АП
10
Джордан Грэм
ЛВ
29
Осман Какай
ЦЗ
21
Андре Доззел
ЦП
31
Джордан Арчер
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
7
Джоб Беллингем
АП
10
Джордан Грэм
ЛВ
Остались в запасе
29
Осман Какай
ЦЗ
21
Андре Доззел
ЦП
31
Джордан Арчер
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Бирмингем Сити - Куинз Парк Рейнджерс
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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