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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Уиган Атлетик
Куинз Парк Рейнджерс - Уиган Атлетик: обзор матча 22 октября 2022
Куинз Парк Рейнджерс
22.10.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 17 тур
2 : 1
Завершен
Уиган Атлетик
12'
С. Филд
24'
Л. Балогун
22'
Н. Бродхед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Уиган Атлетик
90'
+6
Желтая карточка
Г. Шинни
Желтая карточка
Т. Ричардс
90'
+3
Замена
М. Бонн
️️️️
Л. Дайкс
90'
Замена
Т. Ричардс
️️️️
И. Хаир
89'
84'
Замена
Р. Эдмондс-Грин
️️️️
Д. Уотмоу
79'
Замена
Э. Флетчер
️️️️
У. Кин
78'
Замена
Д. Магеннис
️️️️
Н. Бродхед
72'
Замена
Т. Нэйлор
️️️️
Д. Кузинс
72'
Замена
Т. Осгор
️️️️
Т. Дариква
Замена
Р. Дикки
️️️️
Т. Ироегбунам
65'
Замена
Л. Амос
️️️️
С. Армстронг
46'
Замена
А. Доззел
️️️️
С. Йохансен
45'
+3
ГОЛ! 2:1!
Л. Балогун
Пас отдал
С. Йохансен
24'
22'
ГОЛ! 1:1!
Н. Бродхед
Пас отдал
У. Кин
18'
Желтая карточка
К. Тилт
ГОЛ! 1:0!
С. Филд
Пас отдал
С. Йохансен
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Итан Лейрд
ПЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
42
Тим Ироегбунам
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
22
Синклейр Армстронг
ЦФ
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Уиган Атлетик
13
Бен Амос
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
6
Джек Уотмоу
ЦЗ
16
Кертис Тилт
ЦЗ
6
Джейсон Керр
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
8
Макс Пауэр
ПП
18
Уильям Кин
ЦФ
33
Натан Бродхед
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Куинз Парк Рейнджерс
29
Осман Какай
ЦЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
10
Люк Амос
ОП
21
Андре Доззел
ЦП
32
Тэйлор Ричардс
АП
9
Маколи Бонн
ЦФ
31
Джордан Арчер
ЦФ
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
19
Тело Осгор
АП
9
Джош Магеннис
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
3-4-1-2
88
Дьенг
3
Пал
27
Балогун
2
Лейрд
6
Кларк-Салтер
26
Филд
42
Ироегбунам
10
Йохансен
10
Хаир
13
Дайкс
22
Армстронг
3-2-3-2
13
Амос
16
Тилт
6
Керр
4
Шинни
2
Дариква
6
Уотмоу
8
Пауэр
16
МакКлин
24
Кузинс
33
Бродхед
18
Кин
42
Ироегбунам
16
Дикки
16
Дикки
42
Ироегбунам
22
Армстронг
10
Амос
10
Амос
22
Армстронг
10
Йохансен
21
Доззел
21
Доззел
10
Йохансен
10
Хаир
32
Ричардс
32
Ричардс
10
Хаир
13
Дайкс
9
Бонн
9
Бонн
13
Дайкс
6
Уотмоу
4
Эдмондс-Грин
4
Эдмондс-Грин
6
Уотмоу
24
Кузинс
4
Нэйлор
4
Нэйлор
24
Кузинс
2
Дариква
19
Осгор
19
Осгор
2
Дариква
33
Бродхед
9
Магеннис
9
Магеннис
33
Бродхед
18
Кин
11
Флетчер
11
Флетчер
18
Кин
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Уиган Атлетик
29
Осман Какай
ЦЗ
31
Джордан Арчер
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
32
Джэйми Джонс
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
Главный тренер
Пол Кук
Остались в запасе
29
Осман Какай
ЦЗ
31
Джордан Арчер
ЦФ
Остались в запасе
32
Джэйми Джонс
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Пол Кук
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Уиган Атлетик
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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Куинз Парк Рейнджерс
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