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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Кардифф
Куинз Парк Рейнджерс - Кардифф: обзор матча 19 октября 2022
Куинз Парк Рейнджерс
19.10.2022, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 16 тур
3 : 0
Завершен
Кардифф
19'
Л. Дайкс (П)
33'
Л. Дайкс
74'
К. Пал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Кардифф
Желтая карточка
К. Пал
79'
76'
Замена
Д. Филоджин
️️️️
К. О'Доуда
76'
Замена
Д. Роллс
️️️️
Р. Уинтл
Замена
Т. Ричардс
️️️️
И. Хаир
75'
Замена
О. Какай
️️️️
И. Лейрд
75'
Замена
М. Бонн
️️️️
Л. Дайкс
75'
ГОЛ! 3:0!
К. Пал
Пас отдал
С. Филд
74'
Замена
Л. Амос
️️️️
Т. Ироегбунам
71'
70'
Желтая карточка
Р. Уинтл
Замена
А. Доззел
️️️️
С. Армстронг
59'
54'
Желтая карточка
Н. Нкунку
46'
Замена
Т. Санг
️️️️
П. Нг
ГОЛ! 2:0!
Л. Дайкс
Пас отдал
И. Хаир
33'
28'
Желтая карточка
К. Нельсон
Желтая карточка
С. Йохансен
26'
21'
Замена
К. Нельсон
️️️️
Р. Сойерс
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Дайкс
19'
18'
Красная карточка
Д. Симпсон
1'
Желтая карточка
П. Нг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Итан Лейрд
ПЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
42
Тим Ироегбунам
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
22
Синклейр Армстронг
ЦФ
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Кардифф
21
Райн Оллсоп
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
24
Райан Уинтл
ОП
4
Энди Риномхота
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Стив Морисон
Куинз Парк Рейнджерс
29
Осман Какай
ЦЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
10
Люк Амос
ОП
21
Андре Доззел
ЦП
32
Тэйлор Ричардс
АП
31
Джордан Арчер
ЦФ
9
Маколи Бонн
ЦФ
Кардифф
31
Джейк Анвик
ВР
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
10
Том Санг
ОП
32
Джо Роллс
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
28
Кион Этете
ЦФ
3-4-1-2
88
Дьенг
3
Пал
27
Балогун
2
Лейрд
6
Кларк-Салтер
26
Филд
42
Ироегбунам
10
Йохансен
10
Хаир
13
Дайкс
22
Армстронг
4-1-4-1
21
Оллсоп
38
Нг
4
Кипр
6
Симпсон
27
Нкунку
24
Уинтл
14
Сойерс
9
Ожо
47
О'Доуда
4
Риномхота
47
Робинсон
2
Лейрд
29
Какай
29
Какай
2
Лейрд
42
Ироегбунам
10
Амос
10
Амос
42
Ироегбунам
22
Армстронг
21
Доззел
21
Доззел
22
Армстронг
10
Хаир
32
Ричардс
32
Ричардс
10
Хаир
13
Дайкс
9
Бонн
9
Бонн
13
Дайкс
14
Сойерс
35
Нельсон
35
Нельсон
14
Сойерс
38
Нг
10
Санг
10
Санг
38
Нг
24
Уинтл
32
Роллс
32
Роллс
24
Уинтл
47
О'Доуда
11
Филоджин
11
Филоджин
47
О'Доуда
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Кардифф
16
Роберт Дикки
ЦЗ
31
Джордан Арчер
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
31
Джейк Анвик
ВР
9
Марк Харрис
ЦП
28
Кион Этете
ЦФ
Главный тренер
Стив Морисон
Остались в запасе
16
Роберт Дикки
ЦЗ
31
Джордан Арчер
ЦФ
Остались в запасе
31
Джейк Анвик
ВР
9
Марк Харрис
ЦП
28
Кион Этете
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Стив Морисон
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Кардифф
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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