Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Уиган Атлетик
Ротерхэм - Уиган Атлетик: обзор матча 01 октября 2022
Ротерхэм
01.10.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 12 тур
0 : 2
Завершен
Уиган Атлетик
12'
У. Кин
84'
Т. Нэйлор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ротерхэм - Уиган Атлетик
Замена
Д. Келли
️️️️
Д. Барласер
87'
86'
Замена
Г. Шинни
️️️️
Н. Бродхед
Замена
Ш. Фергюсон
️️️️
К. Брэмолл
86'
84'
ГОЛ! 0:2!
Т. Нэйлор
79'
Замена
Д. Магеннис
️️️️
Ч. Уайк
79'
Замена
Т. Дариква
️️️️
Т. Осгор
76'
Желтая карточка
Б. Амос
Замена
Д. Линдси
️️️️
К. Вашингтон
64'
Замена
Т. Ивс
️️️️
О. Рэтбоун
64'
Желтая карточка
Б. Уайлс
52'
Желтая карточка
Б. Нортон-Каффи
50'
Желтая карточка
Р. Вуд
45'
+1
12'
ГОЛ! 0:1!
У. Кин
Пас отдал
Ч. Уайк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
15
Коэн Брэмолл
ЛЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
26
Бен Уайлс
ЦП
18
Брук Нортон-Каффи
ЦП
4
Даниэль Барласер
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
20
Оливер Рэтбоун
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Уиган Атлетик
13
Бен Амос
ВР
6
Джек Уотмоу
ЦЗ
16
Кертис Тилт
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
19
Тело Осгор
АП
8
Макс Пауэр
ПП
18
Уильям Кин
ЦФ
33
Натан Бродхед
ЦФ
10
Чарли Уайк
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Ротерхэм
31
Джош Викерс
ВР
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
29
Джейми Линдси
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
7
Скотт Хай
ЦП
9
Джорджи Келли
ЦФ
39
Том Ивс
ЦФ
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
6
Джейсон Керр
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦЗ
9
Джош Магеннис
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
4-3-1-2
1
Йоханссон
15
Брэмолл
6
Вуд
24
Холл
45
Хардинг
26
Уайлс
18
Нортон-Каффи
4
Барласер
27
Огбене
20
Рэтбоун
14
Вашингтон
4-2-1-3
13
Амос
24
Ньямб
16
Тилт
4
Нэйлор
6
Уотмоу
8
Пауэр
16
МакКлин
19
Осгор
10
Уайк
33
Бродхед
18
Кин
14
Вашингтон
29
Линдси
29
Линдси
14
Вашингтон
15
Брэмолл
3
Фергюсон
3
Фергюсон
15
Брэмолл
4
Барласер
9
Келли
9
Келли
4
Барласер
20
Рэтбоун
39
Ивс
39
Ивс
20
Рэтбоун
19
Осгор
2
Дариква
2
Дариква
19
Осгор
33
Бродхед
4
Шинни
4
Шинни
33
Бродхед
10
Уайк
9
Магеннис
9
Магеннис
10
Уайк
Остались в запасе
Ротерхэм
Уиган Атлетик
31
Джош Викерс
ВР
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
7
Скотт Хай
ЦП
Главный тренер
Пол Уорн
32
Джэйми Джонс
ВР
6
Джейсон Керр
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Остались в запасе
31
Джош Викерс
ВР
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
7
Скотт Хай
ЦП
Остались в запасе
32
Джэйми Джонс
ВР
6
Джейсон Керр
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Пол Кук
Статистика матча Ротерхэм - Уиган Атлетик
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Нью-Йорк
Новости команд
Все
Ротерхэм
Уиган Атлетик
Кубок Англии. «Арсенал» разнес «Уиган» и вышел в 1/8 финала
15 февраля
1
«Арсенал» – «Уиган Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026
15 февраля
«Ротерхэм» – «Уиком Уондерерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 марта 2025
2025.03.18 21:35
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» прошел «Уиган» из 3-го дивизиона (2:0)
2024.01.09 01:08
2
Коло Туре возглавил аутсайдера Чемпионшипа
2022.11.29 14:21
«Ротерхэм» – «Уиком Уондерерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 марта 2025
2025.03.18 21:35
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Чемпионшип. «Норвич» разгромил «Куинз Парк Рейнджерс, «Лидс» проиграл «Бирмингему» и опустился на 3 место
2019.04.06 18:58
Гвардиола: «Мы хотим выступить хорошо во всех соревнованиях»
2019.01.06 19:35
Кубок Англии. «Манчестер Сити» забил семь голов «Ротерхэму»
2019.01.06 18:52
3
Кубок Англии. «Арсенал» разнес «Уиган» и вышел в 1/8 финала
15 февраля
1
«Арсенал» – «Уиган Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026
15 февраля
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» прошел «Уиган» из 3-го дивизиона (2:0)
2024.01.09 01:08
2
Коло Туре возглавил аутсайдера Чемпионшипа
2022.11.29 14:21
Коло Туре возглавит «Уиган». Ранее от должности отказался его брат Яя
2022.11.18 23:04
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+