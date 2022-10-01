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Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Куинз Парк Рейнджерс
Бристоль Сити - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 01 октября 2022
Бристоль Сити
01.10.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 12 тур
1 : 2
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
61'
Н. Уэллс
19'
С. Йохансен
22'
Т. Робертс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бристоль Сити - Куинз Парк Рейнджерс
Желтая карточка
А. Скотт
90'
+5
86'
Желтая карточка
Л. Амос
85'
Замена
О. Какай
️️️️
К. Пал
85'
Замена
Л. Дайкс
️️️️
И. Хаир
Замена
К. Уилсон
️️️️
М. Сайкс
79'
Замена
Э. Кинг
️️️️
А. Вайманн
78'
Желтая карточка
Х. Массенго
76'
Замена
Х. Массенго
️️️️
Д. Уилльямс
75'
70'
Замена
А. Доззел
️️️️
С. Йохансен
70'
Замена
Л. Амос
️️️️
Т. Ироегбунам
Замена
К. Мартин
️️️️
Р. Аткинсон
66'
63'
Замена
Д. Данн
️️️️
Д. Кларк-Салтер
ГОЛ! 1:2!
Н. Уэллс
61'
Желтая карточка
Д. Уилльямс
53'
Замена
А. Семеньо
️️️️
Т. Конвей
46'
22'
ГОЛ! 0:2!
Т. Робертс
Пас отдал
К. Пал
19'
ГОЛ! 0:1!
С. Йохансен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
5
Роб Аткинсон
ЦЗ
17
Марк Сайкс
ЦП
8
Джо Уилльямс
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
9
Томми Конвей
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Итан Лейрд
ПЗ
16
Крис Уиллок
ЛВ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
42
Тим Ироегбунам
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
2
Джимми Данн
ЦЗ
29
Осман Какай
ЦЗ
10
Люк Амос
ОП
37
Альберт Адома
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
13
Линдон Дайкс
ЦФ
31
Джордан Арчер
ЦФ
4-2-1-3
25
Бентли
12
Дасилва
26
Винер
5
Аткинсон
3
Нейсмит
17
Сайкс
8
Уилльямс
8
Скотт
9
Конвей
21
Уэллс
18
Вайманн
3-4-2-1
88
Дьенг
2
Лейрд
27
Балогун
3
Пал
42
Ироегбунам
26
Филд
10
Йохансен
6
Кларк-Салтер
10
Хаир
16
Уиллок
19
Робертс
17
Сайкс
12
Уилсон
12
Уилсон
17
Сайкс
8
Уилльямс
4
Массенго
4
Массенго
8
Уилльямс
18
Вайманн
10
Кинг
10
Кинг
18
Вайманн
5
Аткинсон
18
Мартин
18
Мартин
5
Аткинсон
9
Конвей
42
Семеньо
42
Семеньо
9
Конвей
6
Кларк-Салтер
2
Данн
2
Данн
6
Кларк-Салтер
3
Пал
29
Какай
29
Какай
3
Пал
42
Ироегбунам
10
Амос
10
Амос
42
Ироегбунам
10
Йохансен
21
Доззел
21
Доззел
10
Йохансен
10
Хаир
13
Дайкс
13
Дайкс
10
Хаир
Остались в запасе
Бристоль Сити
Куинз Парк Рейнджерс
1
Макс О'Лири
ВР
19
Джордж Таннер
ПЗ
Главный тренер
Найджел Пирсон
37
Альберт Адома
ЦП
31
Джордан Арчер
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
19
Джордж Таннер
ПЗ
Остались в запасе
37
Альберт Адома
ЦП
31
Джордан Арчер
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Бристоль Сити - Куинз Парк Рейнджерс
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
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