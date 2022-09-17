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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Кардифф
Хаддерсфилд Таун - Кардифф: обзор матча 17 сентября 2022
Хаддерсфилд Таун
17.09.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 11 тур
1 : 0
Завершен
Кардифф
8'
Д. Роудс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаддерсфилд Таун - Кардифф
90'
+1
Замена
О. Ожо
️️️️
Э. Риномхота
Желтая карточка
Л. Николлс
90'
Замена
Л. Мбете-Табу
️️️️
Д. Роудс
90'
83'
Замена
Т. Санг
️️️️
П. Нг
Замена
С. Томас
️️️️
Д. Холмс
80'
Желтая карточка
П. Джонс
76'
70'
Замена
Р. Колуилл
️️️️
М. Ромео
Желтая карточка
Д. Касуму
69'
Замена
П. Джонс
️️️️
Д. Радони
58'
Замена
Д. Уорд
️️️️
Ф. Анджорин
46'
46'
Замена
Р. Сойерс
️️️️
Д. Филоджин
ГОЛ! 1:0!
Д. Роудс
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
21
Ли Николлс
ВР
12
Том Лис
ЦЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
22
Этьен Камара
ЦЗ
20
Олли Тертон
ПЗ
5
Джек Радони
ЦП
18
Дэвид Касуму
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
18
Фаустино Анджорин
РФ
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Кардифф
21
Райн Оллсоп
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
24
Райан Уинтл
ОП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Стив Морисон
Хаддерсфилд Таун
41
Николас Билокапич
ВР
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
11
Коннор Мэхони
ЦП
7
Сорба Томас
ПВ
16
Патрик Джонс
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Кардифф
31
Джейк Анвик
ВР
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
10
Том Санг
ОП
9
Марк Харрис
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
3-2-3-2
21
Николлс
6
Хелик
3
Накаяма
22
Камара
12
Лис
20
Тертон
5
Радони
18
Касуму
14
Холмс
29
Роудс
18
Анджорин
3-3-2-1-1
21
Оллсоп
2
Ромео
4
Кипр
6
Симпсон
38
Нг
24
Уинтл
27
Нкунку
47
О'Доуда
4
Риномхота
11
Филоджин
47
Робинсон
29
Роудс
21
Мбете-Табу
21
Мбете-Табу
29
Роудс
14
Холмс
7
Томас
7
Томас
14
Холмс
5
Радони
16
Джонс
16
Джонс
5
Радони
18
Анджорин
25
Уорд
25
Уорд
18
Анджорин
38
Нг
10
Санг
10
Санг
38
Нг
11
Филоджин
14
Сойерс
14
Сойерс
11
Филоджин
4
Риномхота
9
Ожо
9
Ожо
4
Риномхота
2
Ромео
10
Колуилл
10
Колуилл
2
Ромео
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Кардифф
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
41
Николас Билокапич
ВР
11
Коннор Мэхони
ЦП
Главный тренер
Дэнни Скофилд
31
Джейк Анвик
ВР
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
9
Марк Харрис
ЦП
Главный тренер
Стив Морисон
Остались в запасе
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
41
Николас Билокапич
ВР
11
Коннор Мэхони
ЦП
Остались в запасе
31
Джейк Анвик
ВР
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
9
Марк Харрис
ЦП
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Главный тренер
Стив Морисон
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Кардифф
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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Хаддерсфилд Таун
Кардифф
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8 ноября
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2025.12.17 00:55
«Кардифф» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2025
2025.12.16 21:50
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2025.11.13 17:31
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2025.10.13 18:40
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