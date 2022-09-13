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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Шеффилд Юнайтед
Суонси - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 13 сентября 2022
Суонси
13.09.2022, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 10 тур
0 : 1
Завершен
Шеффилд Юнайтед
90+4'
Р. Хадра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Суонси - Шеффилд Юнайтед
90'
+4
ГОЛ! 0:1!
Р. Хадра
Пас отдал
Р. Брюстер
82'
Замена
Р. Хадра
️️️️
И. Ндиайе
73'
Замена
Р. Брюстер
️️️️
О. МакБарни
Замена
Д. Патерсон
️️️️
Д. Фултон
64'
Замена
О. Нтчам
️️️️
О. Купер
64'
Желтая карточка
М. Гримес
63'
47'
Желтая карточка
А. Ахмедходжич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
13
Стивен Бенда
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
4
Джей Фултон
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
8
Оливер Купер
АП
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
16
Сандер Берге
ОП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Суонси
1
Энди Фишер
ВР
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
10
Оливье Нтчам
ЦП
25
Люк Кандл
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
30
Жордан Амисса
ВР
24
Кайрон Гордон
ЦЗ
24
Джеймс Макэйти
АП
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
30
Реда Хадра
ЦФ
10
Райан Брюстер
ЦФ
4-3-1-1
13
Бенда
3
Мэннинг
5
Кабанго
15
Вуд
26
Ноутон
4
Фултон
7
Аллен
6
Гримес
8
Купер
9
Пироэ
3-3-3-1
25
Фодеринхэм
15
Иган
6
Бешам
30
Норрингтон-Дэвис
32
Балдок
16
Берге
15
Ахмедходжич
7
Ндиайе
10
Норвуд
20
Дойл
9
МакБарни
Соринола
2
Стивенс
2
Стивенс
Соринола
8
Купер
10
Нтчам
10
Нтчам
8
Купер
4
Фултон
35
Патерсон
35
Патерсон
4
Фултон
7
Ндиайе
30
Хадра
30
Хадра
7
Ндиайе
9
МакБарни
10
Брюстер
10
Брюстер
9
МакБарни
Остались в запасе
Суонси
Шеффилд Юнайтед
1
Энди Фишер
ВР
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
25
Люк Кандл
ЦП
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
Главный тренер
Рассел Мартин
30
Жордан Амисса
ВР
24
Кайрон Гордон
ЦЗ
24
Джеймс Макэйти
АП
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Остались в запасе
1
Энди Фишер
ВР
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
25
Люк Кандл
ЦП
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
Остались в запасе
30
Жордан Амисса
ВР
24
Кайрон Гордон
ЦЗ
24
Джеймс Макэйти
АП
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Статистика матча Суонси - Шеффилд Юнайтед
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
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