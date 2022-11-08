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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Суонси
Бирмингем Сити - Суонси: обзор матча 08 ноября 2022
Бирмингем Сити
08.11.2022, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 9 тур
2 : 2
Завершен
Суонси
12'
С. Хоган
89'
Т. Дини
30'
О. Нтчам
45+2'
М. Гримес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бирмингем Сити - Суонси
Желтая карточка
Д. Сэндерсон
90'
+4
ГОЛ! 2:2!
Т. Дини
Пас отдал
Д. Сэндерсон
89'
Замена
Д. Джеймс
️️️️
М. Колен
88'
85'
Замена
М. Обафеми
️️️️
О. Нтчам
77'
Желтая карточка
Д. Фултон
Замена
Л. Юткевич
️️️️
Т. Чон
77'
72'
Замена
М. Соринола
️️️️
Н. Вуд
Замена
Д. Холл
️️️️
Д. Грэм
67'
61'
Замена
О. Купер
️️️️
Л. Кандл
Желтая карточка
Ж. Бакуна
53'
51'
Желтая карточка
Г. Дарлинг
48'
Желтая карточка
Н. Вуд
45'
+2
ГОЛ! 1:2!
М. Гримес
Пас отдал
Д. Латибодье
30'
ГОЛ! 1:1!
О. Нтчам
Желтая карточка
Т. Дини
15'
15'
Желтая карточка
Р. Мэннинг
ГОЛ! 1:0!
С. Хоган
Пас отдал
Э. Лонгело
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
26
Джон Радди
ВР
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
28
Аннибал Меджбри
АП
19
Тахит Чон
ПВ
25
Скотт Хоган
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Суонси
13
Стивен Бенда
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
6
Мэтт Гримес
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
25
Люк Кандл
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
33
Джордж Холл
ЦП
8
Джордан Джеймс
ЦП
7
Джоб Беллингем
АП
17
Джонатан Леко
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Суонси
1
Энди Фишер
ВР
29
Мэттью Соринола
ЛЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
8
Оливер Купер
АП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
4-1-3-2
26
Радди
45
Лонгело
6
Трасти
28
Сэндерсон
2
Колен
7
Бакуна
10
Грэм
28
Меджбри
19
Чон
14
Дини
25
Хоган
3-2-4-1
13
Бенда
5
Кабанго
6
Дарлинг
22
Латибодье
15
Вуд
3
Мэннинг
10
Нтчам
25
Кандл
4
Фултон
6
Гримес
9
Пироэ
10
Грэм
33
Холл
33
Холл
10
Грэм
2
Колен
8
Джеймс
8
Джеймс
2
Колен
19
Чон
10
Юткевич
10
Юткевич
19
Чон
15
Вуд
29
Соринола
29
Соринола
15
Вуд
25
Кандл
8
Купер
8
Купер
25
Кандл
10
Нтчам
21
Обафеми
21
Обафеми
10
Нтчам
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Суонси
13
Нил Этеридж
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
7
Джоб Беллингем
АП
17
Джонатан Леко
ЦФ
1
Энди Фишер
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
7
Джоб Беллингем
АП
17
Джонатан Леко
ЦФ
Остались в запасе
1
Энди Фишер
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Бирмингем Сити - Суонси
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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