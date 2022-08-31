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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Хаддерсфилд Таун
Бристоль Сити - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 31 августа 2022
Бристоль Сити
31.08.2022, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 7 тур
2 : 0
Завершен
Хаддерсфилд Таун
35'
Н. Уэллс
80'
А. Семеньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бристоль Сити - Хаддерсфилд Таун
Замена
К. Мартин
️️️️
Н. Уэллс
82'
Замена
Х. Массенго
️️️️
М. Джеймс
82'
ГОЛ! 2:0!
А. Семеньо
Пас отдал
Р. Аткинсон
80'
74'
Замена
П. Джонс
️️️️
Д. Руффельс
Замена
Д. Уилльямс
️️️️
А. Скотт
72'
59'
Замена
Д. Холмс
️️️️
Ф. Анджорин
59'
Замена
Д. Уорд
️️️️
Д. Роудс
Замена
А. Семеньо
️️️️
Т. Конвей
58'
ГОЛ! 1:0!
Н. Уэллс
Пас отдал
Д. Дасилва
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
5
Роб Аткинсон
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
17
Марк Сайкс
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
9
Томми Конвей
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Хаддерсфилд Таун
21
Ли Николлс
ВР
3
Джош Руффельс
ЛЗ
12
Том Лис
ЦЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
20
Олли Тертон
ПЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
5
Джек Радони
ЦП
13
Джон Расселл
ЦП
7
Сорба Томас
ПВ
29
Джордан Роудс
ЦФ
18
Фаустино Анджорин
РФ
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
8
Джо Уилльямс
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
1
Джейкоб Чапман
ВР
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
22
Этьен Камара
ЦЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
16
Патрик Джонс
ЦФ
4-2-1-3
25
Бентли
12
Дасилва
5
Аткинсон
26
Винер
3
Нейсмит
17
Сайкс
37
Джеймс
8
Скотт
21
Уэллс
9
Конвей
18
Вайманн
4-3-1-2
21
Николлс
20
Тертон
12
Лис
3
Накаяма
3
Руффельс
6
Хогг
5
Радони
13
Расселл
7
Томас
18
Анджорин
29
Роудс
8
Скотт
8
Уилльямс
8
Уилльямс
8
Скотт
37
Джеймс
4
Массенго
4
Массенго
37
Джеймс
21
Уэллс
18
Мартин
18
Мартин
21
Уэллс
9
Конвей
42
Семеньо
42
Семеньо
9
Конвей
18
Анджорин
14
Холмс
14
Холмс
18
Анджорин
29
Роудс
25
Уорд
25
Уорд
29
Роудс
3
Руффельс
16
Джонс
16
Джонс
3
Руффельс
Остались в запасе
Бристоль Сити
Хаддерсфилд Таун
1
Макс О'Лири
ВР
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
Главный тренер
Найджел Пирсон
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
1
Джейкоб Чапман
ВР
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
22
Этьен Камара
ЦЗ
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
Остались в запасе
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
1
Джейкоб Чапман
ВР
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
22
Этьен Камара
ЦЗ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Статистика матча Бристоль Сити - Хаддерсфилд Таун
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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