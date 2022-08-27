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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Бирмингем Сити
Ротерхэм - Бирмингем Сити: обзор матча 27 августа 2022
Ротерхэм
27.08.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 6 тур
2 : 0
Завершен
Бирмингем Сити
28'
Р. Вуд
71'
Р. Вуд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ротерхэм - Бирмингем Сити
83'
Замена
Д. Беллингем
️️️️
Ж. Бакуна
Замена
С. Хай
️️️️
О. Рэтбоун
75'
Замена
Т. Ивс
️️️️
К. Вашингтон
74'
ГОЛ! 2:0!
Р. Вуд
Пас отдал
У. Хардинг
71'
68'
Замена
Г. Гарднер
️️️️
Д. Холл
67'
Замена
R. Stirk
️️️️
Д. Джеймс
67'
Замена
С. Косгров
️️️️
Т. Дини
Замена
Ш. Фергюсон
️️️️
К. Брэмолл
53'
46'
Замена
Д. Грэм
️️️️
М. Колен
45'
+2
Желтая карточка
Д. Джеймс
Желтая карточка
О. Рэтбоун
41'
41'
Желтая карточка
Т. Дини
ГОЛ! 1:0!
Р. Вуд
Пас отдал
Д. Барласер
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
15
Коэн Брэмолл
ЛЗ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
26
Бен Уайлс
ЦП
18
Брук Нортон-Каффи
ЦП
4
Даниэль Барласер
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
20
Оливер Рэтбоун
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Бирмингем Сити
26
Джон Радди
ВР
6
Остон Трасти
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
33
Джордж Холл
ЦП
8
Джордан Джеймс
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
24
Джош Уильямс
ЦП
14
Трой Дини
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Ротерхэм
31
Джош Викерс
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
29
Джейми Линдси
ЦП
7
Скотт Хай
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
39
Том Ивс
ЦФ
9
Джорджи Келли
ЦФ
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
10
Джордан Грэм
ЛВ
20
Элфи Чанг
ОП
20
Гари Гарднер
ЦП
7
Джоб Беллингем
АП
8
Ryan Stirk
ЦФ
9
Сэм Косгров
ЦФ
4-3-1-2
1
Йоханссон
15
Брэмолл
6
Вуд
24
Холл
25
Хамфрис
26
Уайлс
18
Нортон-Каффи
4
Барласер
27
Огбене
20
Рэтбоун
14
Вашингтон
4-4-2
26
Радди
2
Колен
28
Сэндерсон
4
Робертс
6
Трасти
8
Джеймс
7
Бакуна
24
Уильямс
33
Холл
25
Хоган
14
Дини
20
Рэтбоун
7
Хай
7
Хай
20
Рэтбоун
15
Брэмолл
3
Фергюсон
3
Фергюсон
15
Брэмолл
14
Вашингтон
39
Ивс
39
Ивс
14
Вашингтон
33
Холл
20
Гарднер
20
Гарднер
33
Холл
7
Бакуна
7
Беллингем
7
Беллингем
7
Бакуна
2
Колен
10
Грэм
10
Грэм
2
Колен
8
Джеймс
8
8
8
Джеймс
14
Дини
9
Косгров
9
Косгров
14
Дини
Остались в запасе
Ротерхэм
Бирмингем Сити
31
Джош Викерс
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
29
Джейми Линдси
ЦП
9
Джорджи Келли
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
13
Нил Этеридж
ВР
20
Элфи Чанг
ОП
Остались в запасе
31
Джош Викерс
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
29
Джейми Линдси
ЦП
9
Джорджи Келли
ЦФ
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
20
Элфи Чанг
ОП
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Ротерхэм - Бирмингем Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
Нью-Йорк
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