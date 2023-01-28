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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Хаддерсфилд Таун
Ковентри - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 28 января 2023
Ковентри
28.01.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 5 тур
2 : 0
Завершен
Хаддерсфилд Таун
53'
Г. Хамер
71'
К. Палмер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ковентри - Хаддерсфилд Таун
Замена
Ш. Магуайр
️️️️
Г. Хамер
90'
+4
89'
Желтая карточка
М. Лоутон
Замена
Д. Экклз
️️️️
К. Палмер
80'
Замена
М. Гудден
️️️️
Б. Нортон-Каффи
80'
79'
Замена
Д. Касуму
️️️️
С. Хай
76'
Замена
Ф. Камбери
️️️️
Д. Роудс
ГОЛ! 2:0!
К. Палмер
Пас отдал
В. Дьекереш
71'
63'
Замена
Ж. Унгбо
️️️️
Д. Холмс
ГОЛ! 1:0!
Г. Хамер
Пас отдал
В. Дьекереш
53'
52'
Желтая карточка
М. Хелик
Желтая карточка
Д. Панцо
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
15
Люк Макнелли
ЦЗ
2
Каллум Дойл
ЦЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
38
Густаво Хамер
ОП
18
Бен Шиф
ОП
24
Джейми Аллен
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Хаддерсфилд Таун
41
Николас Билокапич
ВР
3
Джош Руффельс
ЛЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
5
Джек Радони
ЦП
7
Скотт Хай
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
4
Лайам Келли
ЦП
28
Джош Экклз
ЦП
2
Джек Берроуз
ЦП
24
Мэттью Гудден
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
1
Райан Шофилд
ВР
12
Уильям Бойл
ЦЗ
20
Олли Тертон
ПЗ
18
Дэвид Касуму
ЦП
94
Браима Диарра
ЦП
15
Жозеф Унгбо
ПВ
22
Флориан Камбери
ЦФ
3-4-1-2
13
Уилсон
4
Панцо
15
Макнелли
2
Дойл
21
Бидуэлл
38
Хамер
18
Шиф
18
Нортон-Каффи
24
Аллен
14
Дьекереш
45
Палмер
3-2-4-1
41
Билокапич
6
Хелик
5
Пирсон
12
Лис
38
Лоутон
3
Руффельс
5
Радони
7
Хай
6
Хогг
14
Холмс
29
Роудс
45
Палмер
28
Экклз
28
Экклз
45
Палмер
18
Нортон-Каффи
24
Гудден
24
Гудден
18
Нортон-Каффи
38
Хамер
24
Магуайр
24
Магуайр
38
Хамер
7
Хай
18
Касуму
18
Касуму
7
Хай
14
Холмс
15
Унгбо
15
Унгбо
14
Холмс
29
Роудс
22
Камбери
22
Камбери
29
Роудс
Остались в запасе
Ковентри
Хаддерсфилд Таун
21
Саймон Мур
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
4
Лайам Келли
ЦП
2
Джек Берроуз
ЦП
Главный тренер
Марк Робинс
1
Райан Шофилд
ВР
12
Уильям Бойл
ЦЗ
20
Олли Тертон
ПЗ
94
Браима Диарра
ЦП
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
4
Лайам Келли
ЦП
2
Джек Берроуз
ЦП
Остались в запасе
1
Райан Шофилд
ВР
12
Уильям Бойл
ЦЗ
20
Олли Тертон
ПЗ
94
Браима Диарра
ЦП
Главный тренер
Марк Робинс
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Статистика матча Ковентри - Хаддерсфилд Таун
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 18 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
01.12.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Информация о матче
Стадион:
Сити оф Ковентри
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