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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Ротерхэм
Престон - Ротерхэм: обзор матча 16 августа 2022
Престон
16.08.2022, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 4 тур
0 : 0
Завершен
Ротерхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Престон - Ротерхэм
Желтая карточка
Д. Стори
90'
+6
90'
+1
Замена
Р. Вуд
️️️️
Б. Уайлс
Замена
Ч. Эванс
️️️️
Т. Пэррот
88'
Замена
Б. Вудберн
️️️️
А. Брауне
81'
Замена
А. Маккэнн
️️️️
Д. Джонсон
81'
74'
Желтая карточка
В. Йоханссон
71'
Замена
Д. Келли
️️️️
У. Хардинг
63'
Желтая карточка
У. Хардинг
Замена
Э. Риис
️️️️
Р. Ледсон
61'
61'
Замена
С. Хай
️️️️
К. Вашингтон
46'
Замена
О. Рэтбоун
️️️️
Д. Линдси
38'
Желтая карточка
К. Брэмолл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
28
Фредди Вудман
ВР
14
Джордан Стори
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
8
Бен Уайтмэн
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
19
Трой Пэррот
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
15
Коэн Брэмолл
ЛЗ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
4
Даниэль Барласер
ЦП
29
Джейми Линдси
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
8
Алистер Маккэнн
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
17
Чед Эванс
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
Ротерхэм
31
Джош Викерс
ВР
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
7
Скотт Хай
ЦП
20
Оливер Рэтбоун
ЦФ
9
Джорджи Келли
ЦФ
3-5-1-1
28
Вудман
14
Стори
16
Хьюз
6
Линдсэй
11
Брэди
4
Ледсон
8
Брауне
14
Джонсон
44
Поттс
8
Уайтмэн
19
Пэррот
3-2-3-1-1
1
Йоханссон
25
Хамфрис
45
Хардинг
24
Холл
21
Пелтье
15
Брэмолл
4
Барласер
29
Линдси
26
Уайлс
27
Огбене
14
Вашингтон
14
Джонсон
8
Маккэнн
8
Маккэнн
14
Джонсон
8
Брауне
7
Вудберн
7
Вудберн
8
Брауне
19
Пэррот
17
Эванс
17
Эванс
19
Пэррот
4
Ледсон
17
Риис
17
Риис
4
Ледсон
26
Уайлс
6
Вуд
6
Вуд
26
Уайлс
14
Вашингтон
7
Хай
7
Хай
14
Вашингтон
29
Линдси
20
Рэтбоун
20
Рэтбоун
29
Линдси
45
Хардинг
9
Келли
9
Келли
45
Хардинг
Остались в запасе
Престон
Ротерхэм
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
Главный тренер
Алекс Нил
31
Джош Викерс
ВР
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
Остались в запасе
31
Джош Викерс
ВР
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Престон - Ротерхэм
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Информация о матче
Стадион:
Дипдэйл
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