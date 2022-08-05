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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Хаддерсфилд Таун
Бирмингем Сити - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 05 августа 2022
Бирмингем Сити
05.08.2022, пятница, 21:45
Англия. Чемпионшип, 2 тур
2 : 1
Завершен
Хаддерсфилд Таун
5'
С. Хоган
45'
П. Плахета
61'
Д. Уорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бирмингем Сити - Хаддерсфилд Таун
89'
Замена
Д. Корома
️️️️
Д. Радони
Замена
Д. Фрэнд
️️️️
П. Плахета
89'
Замена
Л. Юткевич
️️️️
С. Хоган
82'
76'
Замена
У. Бойл
️️️️
Р. Эдмондс-Грин
76'
Замена
Д. Роудс
️️️️
Ф. Анджорин
76'
Замена
Д. Холмс
️️️️
Д. Уорд
Замена
Д. Грэм
️️️️
Т. Дини
75'
61'
ГОЛ! 2:1!
Д. Уорд
Пас отдал
С. Томас
Желтая карточка
О. Трасти
58'
ГОЛ! 2:0!
П. Плахета
45'
20'
Желтая карточка
С. Томас
ГОЛ! 1:0!
С. Хоган
Пас отдал
Ж. Бакуна
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
26
Джон Радди
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
43
Mitchell Roberts
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
8
Джордан Джеймс
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
14
Трой Дини
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
21
Ли Николлс
ВР
3
Джош Руффельс
ЛЗ
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
20
Олли Тертон
ПЗ
5
Джек Радони
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
13
Джон Расселл
ЦП
7
Сорба Томас
ПВ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
18
Фаустино Анджорин
РФ
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
20
Элфи Чанг
ОП
7
Джоб Беллингем
АП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
1
Джейкоб Чапман
ВР
3
Юта Накаяма
ЦЗ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
12
Уильям Бойл
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
37
Джош Корома
ЦФ
3-2-3-1-2
26
Радди
28
Сэндерсон
43
4
Робертс
6
Трасти
2
Колен
8
Джеймс
18
Вудс
7
Бакуна
77
Плахета
25
Хоган
14
Дини
4-3-1-2
21
Николлс
20
Тертон
4
Эдмондс-Грин
12
Лис
3
Руффельс
5
Радони
6
Хогг
13
Расселл
7
Томас
18
Анджорин
25
Уорд
77
Плахета
32
Фрэнд
32
Фрэнд
77
Плахета
14
Дини
10
Грэм
10
Грэм
14
Дини
25
Хоган
10
Юткевич
10
Юткевич
25
Хоган
25
Уорд
14
Холмс
14
Холмс
25
Уорд
4
Эдмондс-Грин
12
Бойл
12
Бойл
4
Эдмондс-Грин
18
Анджорин
29
Роудс
29
Роудс
18
Анджорин
5
Радони
37
Корома
37
Корома
5
Радони
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Хаддерсфилд Таун
13
Нил Этеридж
ВР
20
Элфи Чанг
ОП
7
Джоб Беллингем
АП
17
Джонатан Леко
ЦФ
1
Джейкоб Чапман
ВР
3
Юта Накаяма
ЦЗ
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
20
Элфи Чанг
ОП
7
Джоб Беллингем
АП
17
Джонатан Леко
ЦФ
Остались в запасе
1
Джейкоб Чапман
ВР
3
Юта Накаяма
ЦЗ
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Статистика матча Бирмингем Сити - Хаддерсфилд Таун
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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