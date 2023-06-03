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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Динамо Мх - Алания
Динамо Мх - Алания: обзор матча 03 июня 2023
Динамо Мх
03.06.2023, суббота, 14:00
Россия. Первая лига, 34 тур
1 : 2
Завершен
Алания
41'
И. Шумахов
67'
Н. Гиоргобиани
71'
Б. Гурциев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Мх - Алания
86'
Желтая карточка
Г. Натабашвили
84'
Желтая карточка
З. Тарба
Замена
Н. Мулахусейнович
️️️️
Т. Сундуков
82'
78'
Желтая карточка
Р. Дауров
78'
Замена
К. Плиев
️️️️
И. Машуков
78'
Замена
З. Тарба
️️️️
Р. Дауров
Желтая карточка
З. Юсупов
76'
Замена
Т. Магомедов
️️️️
Д. Терновский
76'
71'
ГОЛ! 1:2!
Б. Гурциев
Замена
️️️️
Э. Атабаев
71'
Замена
Р. Абдурагимов
️️️️
Р. Магомедов
70'
67'
ГОЛ! 1:1!
Н. Гиоргобиани
46'
Замена
Б. Гурциев
️️️️
Б. Хадарцев
46'
Замена
Н. Гиоргобиани
️️️️
Х. Норчаев
ГОЛ! 1:0!
И. Шумахов
41'
Пенальти не реализован!
Р. Магомедов
40'
38'
Желтая карточка
А. Засеев
31'
Желтая карточка
Х. Кочиев
28'
Замена
Х. Кочиев
️️️️
А. Багаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мх
24
Дмитрий Терновский
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
18
Эрбол Атабаев
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
8
Шамиль Исаев
АП
Главный тренер
Горан Алексич
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
13
Азамат Засеев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
18
Хусаин Норчаев
ЦФ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
39
Тимур Магомедов
ВР
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
10
Магомед Ибрагимов
ПЗ
71
Алан Лелюкаев
ПЗ
10
Руслан Лисакович
ОП
7
Рамазан Абдурагимов
ЦП
20
Алимхан Зайнивов
ЦП
99
Нардин Мулахусейнович
ЦФ
Алания
31
Георгий Туаев
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
73
Максим Петров
ЦП
6
Заур Тарба
ЦП
21
Артур Галоян
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
22
Алан Цараев
ПВ
7
Батраз Гурциев
ПВ
3-2-3-2
24
Терновский
99
Алибеков
5
Ковачевич
77
Сундуков
3
Красильниченко
4
Шумахов
22
Юсупов
18
Атабаев
47
Глушков
8
Исаев
9
Магомедов
3-2-1-2-2
23
Натабашвили
30
Шавлохов
5
Багаев
24
Коротков
13
Засеев
17
Дауров
71
Дзахов
11
Чочиев
10
Хадарцев
14
Машуков
18
Норчаев
24
Терновский
39
Магомедов
39
Магомедов
24
Терновский
9
Магомедов
7
Абдурагимов
7
Абдурагимов
9
Магомедов
77
Сундуков
99
Мулахусейнович
99
Мулахусейнович
77
Сундуков
14
Машуков
15
Плиев
15
Плиев
14
Машуков
5
Багаев
15
Кочиев
15
Кочиев
5
Багаев
17
Дауров
6
Тарба
6
Тарба
17
Дауров
18
Норчаев
99
Гиоргобиани
99
Гиоргобиани
18
Норчаев
10
Хадарцев
7
Гурциев
7
Гурциев
10
Хадарцев
Остались в запасе
Динамо Мх
Алания
1
Давид Волк
ВР
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
10
Магомед Ибрагимов
ПЗ
71
Алан Лелюкаев
ПЗ
10
Руслан Лисакович
ОП
20
Алимхан Зайнивов
ЦП
Главный тренер
Горан Алексич
22
Алан Цараев
ПВ
31
Георгий Туаев
ВР
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
73
Максим Петров
ЦП
21
Артур Галоян
АП
87
Андрей Мазурин
ЛВ
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
1
Давид Волк
ВР
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
10
Магомед Ибрагимов
ПЗ
71
Алан Лелюкаев
ПЗ
10
Руслан Лисакович
ОП
20
Алимхан Зайнивов
ЦП
Остались в запасе
22
Алан Цараев
ПВ
31
Георгий Туаев
ВР
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
73
Максим Петров
ЦП
21
Артур Галоян
АП
87
Андрей Мазурин
ЛВ
Главный тренер
Горан Алексич
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Динамо Мх - Алания
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
Главный судья:
Юнус Кошко
(Белореченск)
Помощники судьи:
Хамид Талаев (Грозный)
Алексей Линкин (Воронеж)
Резервный судья:
Александр Ануфриев (Москва)
Делегат:
Игорь Крапивко (Московская область)
Инспектор:
Лев Антонов (Владимир)
Стадион:
Анжи-Арена
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