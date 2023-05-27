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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Кубань - Енисей
Кубань - Енисей: обзор матча 27 мая 2023
Кубань
27.05.2023, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 33 тур
0 : 2
Завершен
Енисей
84'
Н. Глушков
90+6'
Е. Иванов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кубань - Енисей
90'
+6
Желтая карточка
О. Ланин
90'
+6
ГОЛ! 0:2!
Е. Иванов
88'
Желтая карточка
Е. Ставер
84'
ГОЛ! 0:1!
Н. Глушков
76'
Замена
Я. Ивакин
️️️️
А. Канаплин
75'
Желтая карточка
Х. Феррейра
Замена
И. Безденежных
️️️️
И. Мосейчук
71'
70'
Желтая карточка
А. Канаплин
66'
Замена
К. Ушатов
️️️️
Н. Раздорских
Желтая карточка
В. Лобкарев
63'
Замена
А. Архипов
️️️️
М. Лаук
55'
Желтая карточка
А. Щеткин
51'
46'
Замена
А. Окладников
️️️️
В. Кичин
Желтая карточка
Н. Абдоков
25'
17'
Желтая карточка
В. Кичин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
13
Милош Стаменкович
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
21
Георгий Махатадзе
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
9
Илья Мосейчук
ПВ
99
Алексей Щеткин
ЦФ
Енисей
38
Евгений Ставер
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
21
Никита Раздорских
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
8
Александр Канаплин
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Кубань
1
Сергей Ещенко
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
10
Аслан Муталиев
ЛВ
87
Игорь Безденежных
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
80
Андрей Шерешков
ПВ
9
Артем Архипов
ЦФ
Енисей
42
Даниил Ярусов
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
47
Иван Савицкий
ЛЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
10
Михаил Комков
ПП
20
Ярослав Ивакин
ПВ
75
Андрей Окладников
ЦФ
3-2-3-2
1
Нестеренко
81
Сидоров
30
Таказов
13
Стаменкович
21
Махатадзе
6
Родин
10
Лаук
99
Абдоков
9
Мосейчук
99
Щеткин
52
Лобкарев
4-1-2-1-1
38
Ставер
13
Марков
5
Стежко
33
Феррейра
2
Кичин
64
Ланин
21
Раздорских
8
Иванов
19
Глушков
8
Канаплин
9
Мосейчук
87
Безденежных
87
Безденежных
9
Мосейчук
10
Лаук
9
Архипов
9
Архипов
10
Лаук
21
Раздорских
23
Ушатов
23
Ушатов
21
Раздорских
8
Канаплин
20
Ивакин
20
Ивакин
8
Канаплин
2
Кичин
75
Окладников
75
Окладников
2
Кичин
Остались в запасе
Кубань
Енисей
1
Сергей Ещенко
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
92
Валерий Чуперка
ЦП
10
Аслан Муталиев
ЛВ
80
Андрей Шерешков
ПВ
42
Даниил Ярусов
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
47
Иван Савицкий
ЛЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
Главный тренер
Вадим Гаранин
Остались в запасе
1
Сергей Ещенко
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
92
Валерий Чуперка
ЦП
10
Аслан Муталиев
ЛВ
80
Андрей Шерешков
ПВ
Остались в запасе
42
Даниил Ярусов
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
47
Иван Савицкий
ЛЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
Главный тренер
Вадим Гаранин
Статистика матча Кубань - Енисей
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
30.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сиденков
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Михаил Кистанов (Энгельс)
Алексей Линкин (Воронеж)
Резервный судья:
Виталий Дорошенко (Краснодар)
Делегат:
Евгений Летин (Московская область)
Инспектор:
Анатолий Комаров (Волгоград)
Стадион:
Кубань
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