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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Динамо Мх - Нефтехимик
Динамо Мх - Нефтехимик: обзор матча 06 мая 2023
Динамо Мх
06.05.2023, суббота, 16:00
Россия. Первая лига, 30 тур
2 : 0
Завершен
Нефтехимик
13'
А. Зайнивов
67'
З. Юсупов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Мх - Нефтехимик
90'
+5
Желтая карточка
Н. Калугин
Замена
К. Боженов
️️️️
С. Кагермазов
88'
82'
Желтая карточка
А. Котик
82'
Замена
М. Шоркин
️️️️
Б. Зорин
Замена
️️️️
Э. Атабаев
79'
74'
Замена
С. Джамилов
️️️️
М. Барсов
Желтая карточка
Ш. Исаев
70'
67'
Желтая карточка
Ф. Дворецков
ГОЛ! 2:0!
З. Юсупов
67'
66'
Замена
А. Котик
️️️️
М. Лайкин
65'
Замена
Ф. Дворецков
️️️️
К. Базелюк
Замена
Ш. Исаев
️️️️
А. Зайнивов
60'
Замена
К. Ибрагимов
️️️️
Н. Мулахусейнович
59'
46'
Замена
Д. Хубаев
️️️️
В. Москвичев
Желтая карточка
В. Ковачевич
35'
ГОЛ! 1:0!
А. Зайнивов
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мх
24
Дмитрий Терновский
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЛВ
18
Эрбол Атабаев
ЦП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
20
Алимхан Зайнивов
ЦП
99
Нардин Мулахусейнович
ЦФ
Главный тренер
Горан Алексич
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
5
Богдан Зорин
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
5
Владимир Москвичев
ОП
16
Роман Денисов
ОП
83
Максим Лайкин
ОП
14
Максим Барсов
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
1
Давид Волк
ВР
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
10
Магомед Ибрагимов
ПЗ
20
Ярахмед Махмудов
ПЗ
71
Алан Лелюкаев
ПЗ
10
Руслан Лисакович
ОП
7
Рамазан Абдурагимов
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
Нефтехимик
96
Игорь Обухов
ВР
16
Максим Шоркин
ЦЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
2
Давид Хубаев
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
8
Евгений Черкес
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
10
Роман Янушковский
ПВ
9
Артем Котик
ЦФ
3-2-3-1-1
24
Терновский
5
Ковачевич
13
Кагермазов
4
Шумахов
3
Красильниченко
99
Алибеков
18
Атабаев
22
Юсупов
20
Зайнивов
47
Глушков
99
Мулахусейнович
4-3-1-2
1
Голубев
5
Зорин
21
Бердников
44
Калугин
17
Котов
5
Москвичев
16
Денисов
83
Лайкин
21
Галиулин
10
Базелюк
14
Барсов
20
Зайнивов
8
Исаев
8
Исаев
20
Зайнивов
99
Мулахусейнович
4
Ибрагимов
4
Ибрагимов
99
Мулахусейнович
13
Кагермазов
87
Боженов
87
Боженов
13
Кагермазов
Глушков
10
Гаджимурадов
10
Гаджимурадов
Глушков
5
Москвичев
2
Хубаев
2
Хубаев
5
Москвичев
10
Базелюк
22
Дворецков
22
Дворецков
10
Базелюк
83
Лайкин
9
Котик
9
Котик
83
Лайкин
14
Барсов
7
Джамилов
7
Джамилов
14
Барсов
5
Зорин
16
Шоркин
16
Шоркин
5
Зорин
Остались в запасе
Динамо Мх
Нефтехимик
7
Рамазан Абдурагимов
ЦП
10
Руслан Лисакович
ОП
39
Тимур Магомедов
ВР
1
Давид Волк
ВР
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
10
Магомед Ибрагимов
ПЗ
20
Ярахмед Махмудов
ПЗ
71
Алан Лелюкаев
ПЗ
Главный тренер
Горан Алексич
96
Игорь Обухов
ВР
8
Евгений Черкес
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
10
Роман Янушковский
ПВ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
7
Рамазан Абдурагимов
ЦП
10
Руслан Лисакович
ОП
39
Тимур Магомедов
ВР
1
Давид Волк
ВР
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
10
Магомед Ибрагимов
ПЗ
20
Ярахмед Махмудов
ПЗ
71
Алан Лелюкаев
ПЗ
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
8
Евгений Черкес
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
10
Роман Янушковский
ПВ
Главный тренер
Горан Алексич
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Динамо Мх - Нефтехимик
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Информация о матче
Главный судья:
Константин Аверьянов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Павел Новиков (Санкт-Петербург)
Артур Тиракьянц (Ростов-на-Дону)
Резервный судья:
Богдан Головко (Волгоград)
Делегат:
Андрей Губарьков (Москва)
Инспектор:
Сергей Андреев (Новосибирск)
Стадион:
Анжи-Арена
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