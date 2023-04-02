Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Кубань - Шинник
Кубань - Шинник: обзор матча 02 апреля 2023
Кубань
02.04.2023, воскресенье, 19:00
Россия. Первая лига, 25 тур
2 : 0
Завершен
Шинник
73'
Н. Абдоков
88'
Д. Родин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кубань - Шинник
ГОЛ! 2:0!
Д. Родин
88'
Замена
А. Шерешков
️️️️
Г. Махатадзе
81'
81'
Замена
Д. Петрунин
️️️️
А. Семенов
79'
Замена
А. Галимов
️️️️
И. Соколов
Замена
А. Архипов
️️️️
А. Щеткин
78'
78'
Замена
Э. Низамутдинов
️️️️
И. Грузнов
Желтая карточка
И. Безденежных
76'
74'
Замена
А. Батютин
️️️️
А. Чуканов
ГОЛ! 1:0!
Н. Абдоков
73'
Замена
Д. Родин
️️️️
А. Муталиев
68'
Замена
И. Безденежных
️️️️
В. Чуперка
68'
Замена
И. Мосейчук
️️️️
М. Лаук
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
96
Александр Смирнов
ЛЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
10
Аслан Муталиев
ЛВ
10
Максим Лаук
ЛВ
21
Георгий Махатадзе
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
99
Алексей Щеткин
ЦФ
Шинник
47
Михаил Филиппов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
5
Вячеслав Зинков
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
7
Андреа Чуканов
АП
32
Игорь Соколов
ПП
32
Артем Кулишев
ПВ
36
Илья Грузнов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Кубань
1
Сергей Ещенко
ВР
22
Алексей Рыбин
ПЗ
6
Даниил Родин
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
15
Аркадий Солоп
ПП
80
Андрей Шерешков
ПВ
9
Илья Мосейчук
ПВ
9
Артем Архипов
ЦФ
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
29
Андрей Хитяев
ЛЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
78
Павел Кузнецов
ЛВ
72
Андрей Батютин
ЛВ
76
Арсений Прокуроров
ОП
27
Александр Галимов
ПВ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
4-2-3-1
1
Нестеренко
96
Смирнов
28
Байрыев
30
Таказов
81
Сидоров
21
Махатадзе
92
Чуперка
10
Лаук
99
Абдоков
10
Муталиев
99
Щеткин
4-2-3-1
47
Филиппов
19
Осипов
28
Семейкин
17
Покидышев
28
Семенов
32
Соколов
5
Зинков
32
Кулишев
7
Чуканов
10
Савинов
36
Грузнов
21
Махатадзе
80
Шерешков
80
Шерешков
21
Махатадзе
10
Муталиев
6
Родин
6
Родин
10
Муталиев
92
Чуперка
87
Безденежных
87
Безденежных
92
Чуперка
10
Лаук
9
Мосейчук
9
Мосейчук
10
Лаук
99
Щеткин
9
Архипов
9
Архипов
99
Щеткин
28
Семенов
3
Петрунин
3
Петрунин
28
Семенов
7
Чуканов
72
Батютин
72
Батютин
7
Чуканов
32
Соколов
27
Галимов
27
Галимов
32
Соколов
36
Грузнов
81
Низамутдинов
81
Низамутдинов
36
Грузнов
Остались в запасе
Кубань
Шинник
1
Сергей Ещенко
ВР
22
Алексей Рыбин
ПЗ
15
Аркадий Солоп
ПП
95
Денис Вамбольт
ВР
29
Андрей Хитяев
ЛЗ
76
Арсений Прокуроров
ОП
78
Павел Кузнецов
ЛВ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Остались в запасе
1
Сергей Ещенко
ВР
22
Алексей Рыбин
ПЗ
15
Аркадий Солоп
ПП
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
29
Андрей Хитяев
ЛЗ
76
Арсений Прокуроров
ОП
78
Павел Кузнецов
ЛВ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Статистика матча Кубань - Шинник
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Константин Юданов
(Москва)
Помощники судьи:
Артем Перов (Москва)
Виктор Медведев (Москва)
Резервный судья:
Андрей Зубов (Москва)
Делегат:
Илья Рабин (Московская область)
Инспектор:
Сергей Романов (Новосибирск)
Стадион:
Кубань
Новости команд
Все
Кубань
Шинник
75 клубов из России утратили профессиональный статус за 10 лет
25 ноября
6
«Шинник» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Клуб Первой лиги подписал вратаря «Зенита»
20 ноября
Первая лига: шансы «Шинника» и «Нефтехимика» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
«Сочи» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
75 клубов из России утратили профессиональный статус за 10 лет
25 ноября
6
«Родина» подписала игрока из молодежки «Краснодара»
31 июля
36-летний экс-игрок сборной России вернулся в родной клуб во Второй лиге
31 июля
«Краснодар» отправил вингера в аренду
6 июля
Экс-игрок сборной России остался без клуба
25 июня
1
«Шинник» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Клуб Первой лиги подписал вратаря «Зенита»
20 ноября
Первая лига: шансы «Шинника» и «Нефтехимика» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
«Сочи» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Шинника» на победу в матче 19 тура
14 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+