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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волга - Кубань
Волга - Кубань: обзор матча 07 августа 2022
Волга
07.08.2022, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 4 тур
1 : 4
Завершен
Кубань
66'
Ч. Магомадов (П)
10'
Н. Абдоков (П)
29'
М. Сидоров (П)
45+1'
И. Мосейчук
81'
А. Чуканов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волга - Кубань
87'
Желтая карточка
И. Мосейчук
85'
Замена
Д. Югалдин
️️️️
Н. Абдоков
85'
Замена
И. Голосов
️️️️
Я. Гудков
81'
ГОЛ! 1:4!
А. Чуканов
Замена
К. Морозов
️️️️
Д. Рахманов
80'
76'
Замена
С. Таказов
️️️️
Д. Родин
68'
Замена
А. Чуканов
️️️️
А. Солоп
68'
Замена
Д. Горовых
️️️️
Г. Махатадзе
66'
Желтая карточка
И. Хомуха
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Ч. Магомадов
66'
Желтая карточка
А. Герюгов
59'
Замена
А. Герюгов
️️️️
А. Кротов
55'
Замена
Т. Джикия
️️️️
Б. Билалов
46'
Замена
А. Цыганцов
️️️️
Г. Паскин
46'
Замена
Р. Махмутов
️️️️
Н. Муромский
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:3!
И. Мосейчук
29'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
М. Сидоров
10'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Н. Абдоков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
60
Владислав Полетаев
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
23
Астемир Абазов
ЛЗ
10
Никита Муромский
ЦЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
87
Герман Паскин
ЛВ
22
Дмитрий Рахманов
ЦП
23
Антон Кротов
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ЦП
8
Денис Рахманов
ПВ
9
Билал Билалов
ЦФ
Главный тренер
Ринат Аитов
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
66
Ян Гудков
ЛЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
15
Аркадий Солоп
ЛВ
87
Игорь Безденежных
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
21
Георгий Махатадзе
ЦП
9
Илья Мосейчук
ПВ
99
Нури Абдоков
ЦФ
Волга
73
Денис Еремеев
ВР
1
Семен Морозов
ВР
5
Илья Максименков
ЦЗ
55
Иван Устинов
ЦЗ
7
Азнаур Герюгов
ОП
5
Кирилл Морозов
ОП
23
Руслан Махмутов
ЦП
89
Темур Джикия
ЦФ
99
Иван Сергеев
ЦФ
13
Алексей Цыганцов
ЦФ
10
Игорь Беляков
ЦФ
22
Георгий Уридия
ЦФ
Кубань
1
Сергей Ещенко
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
27
Даниил Горовых
ОП
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
4-3-2-1
60
Полетаев
23
Абазов
10
Муромский
30
Хабибуллин
95
Магомадов
22
Рахманов
23
Кротов
22
Ефремов
87
Паскин
8
Рахманов
9
Билалов
4-3-2-1
1
Нестеренко
81
Сидоров
22
Хомуха
28
Байрыев
66
Гудков
87
Безденежных
6
Родин
21
Махатадзе
9
Мосейчук
15
Солоп
99
Абдоков
23
Кротов
7
Герюгов
7
Герюгов
23
Кротов
8
Рахманов
5
Морозов
5
Морозов
8
Рахманов
10
Муромский
23
Махмутов
23
Махмутов
10
Муромский
9
Билалов
89
Джикия
89
Джикия
9
Билалов
87
Паскин
13
Цыганцов
13
Цыганцов
87
Паскин
66
Гудков
61
Голосов
61
Голосов
66
Гудков
6
Родин
30
Таказов
30
Таказов
6
Родин
21
Махатадзе
27
Горовых
27
Горовых
21
Махатадзе
99
Абдоков
50
Югалдин
50
Югалдин
99
Абдоков
15
Солоп
7
Чуканов
7
Чуканов
15
Солоп
Остались в запасе
Волга
Кубань
73
Денис Еремеев
ВР
1
Семен Морозов
ВР
5
Илья Максименков
ЦЗ
55
Иван Устинов
ЦЗ
99
Иван Сергеев
ЦФ
10
Игорь Беляков
ЦФ
22
Георгий Уридия
ЦФ
Главный тренер
Ринат Аитов
1
Сергей Ещенко
ВР
13
Илья Кубышкин
ОП
Остались в запасе
73
Денис Еремеев
ВР
1
Семен Морозов
ВР
5
Илья Максименков
ЦЗ
55
Иван Устинов
ЦЗ
99
Иван Сергеев
ЦФ
10
Игорь Беляков
ЦФ
22
Георгий Уридия
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Ещенко
ВР
13
Илья Кубышкин
ОП
Главный тренер
Ринат Аитов
Статистика матча Волга - Кубань
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Волга
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ленинградец
- : -
29.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэль Шафеев
(Волгоград)
Помощники судьи:
Андрей Пелых (Санкт-Петербург)
Александр Приходько (Москва)
Делегат:
Иван Егоров (Москва)
Инспектор:
Сергей Романов (Новосибирск)
Стадион:
Труд
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