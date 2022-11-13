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Судьи
Главный судья:
Артур Федоров (Петрозаводск)
Помощники:
Дмитрий Семенов (Петрозаводск), Яков Клепцов (Ростов-на-Дону)
Резервный судья:
Андрей Фисенко (Владивосток)
Делегат:
Владимир Крысин (Хабаровск)
Инспектор:
Сергей Романов (Новосибирск)

СКА-Хабаровск - КАМАЗ

13.11.2022, Воскресенье, 11:00 мск Хабаровск, стадион им. В.И. Ленина Россия. Первая лига, 18 тур СКА-Хабаровск - КАМАЗ
Россия. Первая лига (2022/2023)
2 тур
25 июля, понедельник 20:00 КАМАЗ 3:2 СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ (2021/2022)
22 тур
13 ноября, суббота 07:00 СКА-Хабаровск 1:0 КАМАЗ
4 тур
31 июля, суббота 17:00 КАМАЗ 1:2 СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ (2015/2016)
25 тур
12 марта, суббота 13:00 КАМАЗ 0:2 СКА-Хабаровск
7 тур
17 августа, понедельник 12:00 СКА-Хабаровск 4:0 КАМАЗ
Россия. ФНЛ (2011/2012), группа B
Второй этап, 49 тур
27 мая, воскресенье 08:00 СКА-Хабаровск 2:0 КАМАЗ
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 21 тур
12 августа, пятница 12:00 СКА-Хабаровск 1:1 КАМАЗ
Второй этап, 2 тур
7 апреля, четверг 18:00 КАМАЗ 0:0 СКА-Хабаровск
Россия. Первый дивизион 2010
25 тур
21 августа, суббота 12:00 СКА-Хабаровск 0:2 КАМАЗ
5 тур
18 апреля, воскресенье 18:00 КАМАЗ 1:1 СКА-Хабаровск
Россия. Первый дивизион 2009
40 тур
4 ноября, среда 14:00 КАМАЗ 3:1 СКА-Хабаровск
20 тур
9 июля, четверг 12:00 СКА-Хабаровск 0:0 КАМАЗ
Россия. Первый дивизион 2008
39 тур
14 октября, вторник 12:00 СКА-Хабаровск 0:1 КАМАЗ
19 тур
24 июня, вторник 18:00 КАМАЗ 2:0 СКА-Хабаровск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Балтика 22 13 8 1 43:21 +22 47
2. Рубин 22 12 7 3 38:23 +15 43
3. Алания 22 11 7 4 38:24 +14 40
4. Енисей 22 10 8 4 32:24 +8 38
5. Арсенал Т 22 9 6 7 30:28 +2 33
6. СКА-Хабаровск 22 9 6 7 38:26 +12 33
7. Волгарь 22 9 6 7 24:21 +3 33
8. КАМАЗ 22 8 8 6 27:23 +4 32
9. Динамо Мх 22 7 9 6 16:16 0 30
10. Шинник 22 8 5 9 24:25 -1 29
11. Нефтехимик 22 7 7 8 19:20 -1 28
12. Родина 22 7 7 8 24:28 -4 28
13. Акрон 22 5 11 6 21:25 -4 26
14. Велес 22 7 2 13 21:36 -15 23
15. Уфа 22 5 6 11 20:30 -10 21
16. Кубань 22 5 5 12 20:25 -5 20
17. Волга Ул 22 3 7 12 15:30 -15 16
18. Краснодар-2 22 3 5 14 15:40 -25 14
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