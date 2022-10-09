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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Акрон - Кубань
Акрон - Кубань: обзор матча 09 октября 2022
Акрон
09.10.2022, воскресенье, 15:00
Россия. Первая лига, 13 тур
0 : 0
Завершен
Кубань
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Акрон - Кубань
Желтая карточка
И. Зуев
90'
+3
82'
Замена
С. Таказов
️️️️
И. Безденежных
82'
Замена
Н. Абдоков
️️️️
Д. Ткачук
Замена
П. Шакуро
️️️️
Д. Сасин
82'
Замена
К. Базелюк
️️️️
К. Гираев
70'
Замена
В. Азаров
️️️️
Е. Песегов
70'
67'
Замена
️️️️
А. Чуканов
Желтая карточка
Е. Песегов
50'
Замена
Д. Сасин
️️️️
А. Килин
45'
+1
41'
Желтая карточка
И. Хомуха
37'
Замена
А. Архипов
️️️️
А. Щеткин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
71
Максим Матвеев
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
6
Сергей Макаров
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
18
Антон Килин
ПВ
9
Карим Гираев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
27
Даниил Горовых
ОП
6
Даниил Родин
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
9
Илья Мосейчук
ПВ
99
Алексей Щеткин
ЦФ
Акрон
24
Алил Магомедов
ВР
35
Виталий Сычев
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
4
Иван Рогач
ЦЗ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
68
Ефим Бойцов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
12
Владимир Марухин
ЛФ
99
Владимир Азаров
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Кубань
1
Сергей Ещенко
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
66
Ян Гудков
ЛЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
21
Георгий Махатадзе
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
15
Аркадий Солоп
ПП
9
Артем Архипов
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Волков
71
Матвеев
5
Ходжаниязов
58
Зуев
4
Савичев
6
Макаров
27
Чудин
7
Песегов
99
Палиенко
18
Килин
9
Гираев
3-1-2-3-1
1
Нестеренко
22
Рыбин
22
Хомуха
81
Сидоров
27
Горовых
6
Родин
87
Безденежных
9
Мосейчук
7
Чуканов
31
Ткачук
99
Щеткин
Сасин
90
Шакуро
90
Шакуро
Сасин
18
Килин
77
Сасин
77
Сасин
18
Килин
7
Песегов
99
Азаров
99
Азаров
7
Песегов
9
Гираев
10
Базелюк
10
Базелюк
9
Гираев
87
Безденежных
30
Таказов
30
Таказов
87
Безденежных
31
Ткачук
99
Абдоков
99
Абдоков
31
Ткачук
99
Щеткин
9
Архипов
9
Архипов
99
Щеткин
Остались в запасе
Акрон
Кубань
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
12
Владимир Марухин
ЛФ
24
Алил Магомедов
ВР
35
Виталий Сычев
ВР
4
Иван Рогач
ЦЗ
68
Ефим Бойцов
ЦП
Главный тренер
Евгений Калешин
1
Сергей Ещенко
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
66
Ян Гудков
ЛЗ
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
21
Георгий Махатадзе
ЦП
15
Аркадий Солоп
ПП
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
Остались в запасе
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
12
Владимир Марухин
ЛФ
24
Алил Магомедов
ВР
35
Виталий Сычев
ВР
4
Иван Рогач
ЦЗ
68
Ефим Бойцов
ЦП
Остались в запасе
1
Сергей Ещенко
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
66
Ян Гудков
ЛЗ
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
21
Георгий Махатадзе
ЦП
15
Аркадий Солоп
ПП
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
Главный тренер
Евгений Калешин
Статистика матча Акрон - Кубань
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
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Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
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2 : 1
20.05.2026
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Информация о матче
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