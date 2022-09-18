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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Уфа - Краснодар-2
Уфа - Краснодар-2: обзор матча 18 сентября 2022
Уфа
18.09.2022, воскресенье, 13:00
Россия. Первая лига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Краснодар-2
16'
И. Темников
54'
К. Плиев
73'
Р. Апеков (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уфа - Краснодар-2
90'
+2
Желтая карточка
В. Якимов
88'
Желтая карточка
Д. Кучугура
Замена
А. Погосов
️️️️
А. Голубев
87'
Замена
Э. Касинтура
️️️️
К. Плиев
81'
73'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Р. Апеков
Желтая карточка
Р. Фищенко
66'
63'
Замена
Д. Пивоваров
️️️️
Г. Жилкин
63'
Замена
В. Якимов
️️️️
Д. Кокоев
63'
Замена
Р. Апеков
️️️️
В. Самко
Желтая карточка
И. Молтенинов
61'
Желтая карточка
И. Темников
59'
Желтая карточка
А. Голубев
57'
ГОЛ! 2:0!
К. Плиев
54'
53'
Желтая карточка
Д. Карпов
49'
Желтая карточка
В. Самко
Красная карточка
К. Карп
49'
46'
Замена
Р. Халназаров
️️️️
О. Ознобихин
Желтая карточка
К. Плиев
45'
+1
44'
Желтая карточка
О. Ознобихин
Замена
А. Сухов
️️️️
А. Евсеев
39'
Желтая карточка
А. Никитин
29'
ГОЛ! 1:0!
И. Темников
16'
Желтая карточка
А. Евсеев
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
81
Иван Кукушкин
ВР
15
Александр Масалов
ЛЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
6
Руслан Фищенко
ОП
55
Кэтэлин Карп
ОП
50
Артем Голубев
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Главный тренер
Денис Попов
Краснодар-2
1
Михаил Штепа
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
19
Никита Плотников
ОП
17
Давид Кокоев
ЦП
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
11
Олег Ознобихин
АП
94
Дмитрий Кучугура
ПВ
11
Данил Карпов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Герасименко
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
71
Максим Вафиев
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
91
Олег Дзантиев
ЦЗ
6
Лев Ушахин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
9
Хайдар Халилов
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
23
Данил Ахатов
АП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
70
Дилан Ортис
ЦФ
Краснодар-2
26
Валентин Гришин
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
55
Богдан Логачев
ЦЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
23
Вячеслав Якимов
ОП
9
Омар Попов
ЦФ
4-2-2-1-1
81
Кукушкин
15
Масалов
3
Ботака-Иобома
15
Плиев
11
Темников
6
Фищенко
55
Карп
50
Голубев
94
Евсеев
7
Никитин
84
Молтенинов
2-1-2-3-1
1
Штепа
44
Сухорученко
28
Жилкин
19
Плотников
17
Кокоев
18
Ндука
94
Кучугура
11
Ознобихин
70
Самко
11
Карпов
94
Евсеев
33
Сухов
33
Сухов
94
Евсеев
50
Голубев
24
Погосов
24
Погосов
50
Голубев
15
Плиев
17
Касинтура
17
Касинтура
15
Плиев
28
Жилкин
32
Пивоваров
32
Пивоваров
28
Жилкин
17
Кокоев
23
Якимов
23
Якимов
17
Кокоев
70
Самко
11
Апеков
11
Апеков
70
Самко
11
Ознобихин
20
Халназаров
20
Халназаров
11
Ознобихин
Остались в запасе
Уфа
Краснодар-2
9
Хайдар Халилов
ЦП
40
Алексей Чернов
ВР
71
Максим Вафиев
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
91
Олег Дзантиев
ЦЗ
6
Лев Ушахин
ЦЗ
99
Данила Емельянов
ЦП
23
Данил Ахатов
АП
70
Дилан Ортис
ЦФ
Главный тренер
Денис Попов
26
Валентин Гришин
ВР
55
Богдан Логачев
ЦЗ
9
Омар Попов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Герасименко
Остались в запасе
9
Хайдар Халилов
ЦП
40
Алексей Чернов
ВР
71
Максим Вафиев
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
91
Олег Дзантиев
ЦЗ
6
Лев Ушахин
ЦЗ
99
Данила Емельянов
ЦП
23
Данил Ахатов
АП
70
Дилан Ортис
ЦФ
Остались в запасе
26
Валентин Гришин
ВР
55
Богдан Логачев
ЦЗ
9
Омар Попов
ЦФ
Главный тренер
Денис Попов
Главный тренер
Алексей Герасименко
Статистика матча Уфа - Краснодар-2
7
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
7
5
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Александр Машлякевич
(Москва)
Помощники судьи:
Дмитрий Серебряков (Химки)
Сергей Ядров (Калининград)
Делегат:
Руслан Киселев (Томск)
Инспектор:
Эдуард Малый (Волгоград)
Стадион:
Нефтяник
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